https://ria.ru/20210630/peskov-1739185052.html

Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего

Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего - РИА Новости, 30.06.2021

Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена - важное, но не главное событие для россиян, граждан больше интересуют внутренние дела, заявил... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:56

2021-06-30T11:56

2021-06-30T11:57

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

прямая линия с владимиром путиным

джо байден

владимир путин

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена - важное, но не главное событие для россиян, граждан больше интересуют внутренние дела, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Повлияла ли встреча с Байденом, ну, я не думаю, что для россиян это главное событие. Оно важное, но оно далеко не главное. Наверное, развитие нашей страны, выход из кризиса и так далее, это главнее, чем международные дела", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как повлияла встреча президентов РФ и США на вопросы россиян на прямой линии.В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Путина и Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

https://ria.ru/20210628/putin-1738860111.html

россия

сша

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россия, прямая линия с владимиром путиным, джо байден, владимир путин, сша, дмитрий песков