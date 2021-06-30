https://ria.ru/20210630/peskov-1739185052.html
Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего
Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего - РИА Новости, 30.06.2021
Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена - важное, но не главное событие для россиян, граждан больше интересуют внутренние дела, заявил... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:56
2021-06-30T11:56
2021-06-30T11:57
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
прямая линия с владимиром путиным
джо байден
владимир путин
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена - важное, но не главное событие для россиян, граждан больше интересуют внутренние дела, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Повлияла ли встреча с Байденом, ну, я не думаю, что для россиян это главное событие. Оно важное, но оно далеко не главное. Наверное, развитие нашей страны, выход из кризиса и так далее, это главнее, чем международные дела", - сказал Песков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, как повлияла встреча президентов РФ и США на вопросы россиян на прямой линии.В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Путина и Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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россия, прямая линия с владимиром путиным, джо байден, владимир путин, сша, дмитрий песков
Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего
11:56 30.06.2021 (обновлено: 11:57 30.06.2021)
Песков предположил, какие темы волнуют россиян больше всего