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Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам
Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам - РИА Новости, 30.06.2021
Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам
Скончался житель Соликамска Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:28
2021-06-30T17:28
следственный комитет россии (ск рф)
соликамск
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Скончался житель Соликамска Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР."Мужчина скончался в больнице. Расследование дела продолжается", — рассказали в ведомстве. Представитель СКР уточнил, что мужчине не было предъявлено обвинение, он проходил по делу в качестве подозреваемого.Ранее СКР сообщил, что ночью 26 июня нетрезвый житель Соликамска после конфликта облил бензином и пытался поджечь в гараже семерых знакомых мужчин и троих женщин. По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. При этом мужчина во время инцидента сам получил серьезные ожоги и попал в медучреждение. Также были госпитализированы еще пятеро потерпевших.
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соликамск
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следственный комитет россии (ск рф), соликамск, пермский край, происшествия
Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам
17:28 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Скончался житель Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Скончался житель Соликамска Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР.
"Мужчина скончался в больнице. Расследование дела продолжается", — рассказали в ведомстве. Представитель СКР уточнил, что мужчине не было предъявлено обвинение, он проходил по делу в качестве подозреваемого.
Самый современный полицейский участок - отдел полиции №9 УМВД России по Владивостоку на острове Русском. Патрульный автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 10:18
Пьяный житель Владивостока пытался поджечь дверь квартиры своей жены
Ранее СКР сообщил, что ночью 26 июня нетрезвый житель Соликамска после конфликта облил бензином и пытался поджечь в гараже семерых знакомых мужчин и троих женщин. По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. При этом мужчина во время инцидента сам получил серьезные ожоги и попал в медучреждение. Также были госпитализированы еще пятеро потерпевших.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СоликамскПермский крайПроисшествия
 
 
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