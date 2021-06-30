https://ria.ru/20210630/perm-1739277076.html

Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам

Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам - РИА Новости, 30.06.2021

Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам

Скончался житель Соликамска Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:28

2021-06-30T17:28

2021-06-30T17:28

следственный комитет россии (ск рф)

соликамск

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Скончался житель Соликамска Пермского края, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СКР."Мужчина скончался в больнице. Расследование дела продолжается", — рассказали в ведомстве. Представитель СКР уточнил, что мужчине не было предъявлено обвинение, он проходил по делу в качестве подозреваемого.Ранее СКР сообщил, что ночью 26 июня нетрезвый житель Соликамска после конфликта облил бензином и пытался поджечь в гараже семерых знакомых мужчин и троих женщин. По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью. При этом мужчина во время инцидента сам получил серьезные ожоги и попал в медучреждение. Также были госпитализированы еще пятеро потерпевших.

https://ria.ru/20210628/deboshir-1738859121.html

соликамск

пермский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), соликамск, пермский край, происшествия