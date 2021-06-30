https://ria.ru/20210630/pandemiya-1739292601.html

Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон

Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон - РИА Новости, 30.06.2021

Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон

Пандемия коронавируса привела к отступлению назад в плане равенства прав в мире, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:33

2021-06-30T18:33

2021-06-30T18:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

эммануэль макрон

здоровье - общество

франция

в мире

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к отступлению назад в плане равенства прав в мире, считает президент Франции Эммануэль Макрон.Форум "Поколение равенство" под эгидой ООН открылся в среду в Париже. В нем принимают участие французский лидер, генсек ООН Антониу Гутерреш, глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, по видеосвязи - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис и другие."Вопрос, который нас занимает сегодня, никак не меньше, чем половина человечества", - сказал Макрон на открытии форума."Мы должны реагировать на все вызовы, которые возникают перед нами, потому что есть срочность. В первую очередь, срочность связана с контекстом – и этого мы не могли предусмотреть – это пандемия, против которой мы продолжаем бороться. И она была причиной огромного отступления назад в вопросе равенства", - подчеркнул французский лидер.Он указал на то, что насилие в отношении женщин увеличилось в период пандемии. "Часто говорят, что коронавирус – это антисоциальный вирус, потому что он затрагивает наиболее слабых, он еще к тому же антифеминистический", - подчеркнул президент Франции.

https://ria.ru/20210626/islandiya-1738747607.html

https://ria.ru/20210624/pandemiya-1738480101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, франция, в мире