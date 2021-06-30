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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/pandemiya-1739292601.html
Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон
Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон - РИА Новости, 30.06.2021
Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон
Пандемия коронавируса привела к отступлению назад в плане равенства прав в мире, считает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:33
2021-06-30T18:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
здоровье - общество
франция
в мире
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к отступлению назад в плане равенства прав в мире, считает президент Франции Эммануэль Макрон.Форум "Поколение равенство" под эгидой ООН открылся в среду в Париже. В нем принимают участие французский лидер, генсек ООН Антониу Гутерреш, глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, по видеосвязи - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис и другие."Вопрос, который нас занимает сегодня, никак не меньше, чем половина человечества", - сказал Макрон на открытии форума."Мы должны реагировать на все вызовы, которые возникают перед нами, потому что есть срочность. В первую очередь, срочность связана с контекстом – и этого мы не могли предусмотреть – это пандемия, против которой мы продолжаем бороться. И она была причиной огромного отступления назад в вопросе равенства", - подчеркнул французский лидер.Он указал на то, что насилие в отношении женщин увеличилось в период пандемии. "Часто говорят, что коронавирус – это антисоциальный вирус, потому что он затрагивает наиболее слабых, он еще к тому же антифеминистический", - подчеркнул президент Франции.
https://ria.ru/20210626/islandiya-1738747607.html
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, здоровье - общество, франция, в мире
Пандемия коронавируса усилила неравенство в мире, заявил Макрон
18:33 30.06.2021
 
© REUTERS / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© REUTERS / Philippe Desmazes/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия COVID-19 усилила неравенство в мире

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к отступлению назад в плане равенства прав в мире, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Форум "Поколение равенство" под эгидой ООН открылся в среду в Париже. В нем принимают участие французский лидер, генсек ООН Антониу Гутерреш, глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, по видеосвязи - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис и другие.
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"Вопрос, который нас занимает сегодня, никак не меньше, чем половина человечества", - сказал Макрон на открытии форума.
"Мы должны реагировать на все вызовы, которые возникают перед нами, потому что есть срочность. В первую очередь, срочность связана с контекстом – и этого мы не могли предусмотреть – это пандемия, против которой мы продолжаем бороться. И она была причиной огромного отступления назад в вопросе равенства", - подчеркнул французский лидер.
Он указал на то, что насилие в отношении женщин увеличилось в период пандемии. "Часто говорят, что коронавирус – это антисоциальный вирус, потому что он затрагивает наиболее слабых, он еще к тому же антифеминистический", - подчеркнул президент Франции.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронЗдоровье - ОбществоФранцияВ мире
 
 
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