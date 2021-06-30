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Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин

Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин

Россия прошла самый острый участок пандемии коронавируса мягче, чем другие страны, это и заслуга Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:13

2021-06-30T15:13

2021-06-30T15:45

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия прошла самый острый участок пандемии коронавируса мягче, чем другие страны, это и заслуга Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок пандемии мягче, с потерями, но мягче, чем во многих других странах, это в том числе благодаря работе депутатов Госдумы, причем всех фракций, хочу это подчеркнуть", - сказал Путин во время прямой линии.По его словам, "если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в РФ".Президент добавил, во время пандемии депутатам надо было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности, нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Мы прошли этот период гораздо мягче" – Путин о работе Госдумы в пандемию Прямая линия. ПУТИН: 25% ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ПЕРЕБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ, 4 ЧЕЛОВЕКА УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ 2021-06-30T15:13 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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