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Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин
Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021
Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин
Россия прошла самый острый участок пандемии коронавируса мягче, чем другие страны, это и заслуга Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:13
2021-06-30T15:13
2021-06-30T15:45
россия
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия прошла самый острый участок пандемии коронавируса мягче, чем другие страны, это и заслуга Госдумы, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок пандемии мягче, с потерями, но мягче, чем во многих других странах, это в том числе благодаря работе депутатов Госдумы, причем всех фракций, хочу это подчеркнуть", - сказал Путин во время прямой линии.По его словам, "если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в РФ".Президент добавил, во время пандемии депутатам надо было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности, нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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"Мы прошли этот период гораздо мягче" – Путин о работе Госдумы в пандемию
Прямая линия. ПУТИН: 25% ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ПЕРЕБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ, 4 ЧЕЛОВЕКА УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
2021-06-30T15:13
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Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран, заявил Путин
15:13 30.06.2021 (обновлено: 15:45 30.06.2021)
Путин заявил, что Россия прошла острый участок пандемии мягче других стран