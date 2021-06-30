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Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку
Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 30.06.2021
Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку
РФ и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:44
2021-06-30T18:29
мевлют чавушоглу
мид турции
россия
сергей лавров
азербайджан
армения
в мире
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АНТАЛЬЯ, 30 июн - РИА новости. РФ и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается визита президента (Турции Тайипа - ред.) Эрдогана в Азербайджан (в Шушу - ред.), это был визит в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджанской Республикой. Мы сегодня согласились с (главой МИД Турции - ред.) Мевлютом Чавушоглу, что будем содействовать, каждый используя свои возможности, примирению нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий для того чтобы армяне и азербайджанцы, и любые другие люди иных национальностей жили на этой земле бок о бок как добрые соседи", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции."И тогда, по нашему убеждению, любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/armeniya-1739257194.html
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мевлют чавушоглу, мид турции, россия, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире
Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку
17:44 30.06.2021 (обновлено: 18:29 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лавров: Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана

Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 30 июн - РИА новости. РФ и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается визита президента (Турции Тайипа - ред.) Эрдогана в Азербайджан (в Шушу - ред.), это был визит в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджанской Республикой. Мы сегодня согласились с (главой МИД Турции - ред.) Мевлютом Чавушоглу, что будем содействовать, каждый используя свои возможности, примирению нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий для того чтобы армяне и азербайджанцы, и любые другие люди иных национальностей жили на этой земле бок о бок как добрые соседи", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции.
"И тогда, по нашему убеждению, любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать", - добавил он.
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