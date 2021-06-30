https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html

В Омске начались проверки по жалобе Путину на грязный воздух и свалки

В Омске начались проверки по жалобе Путину на грязный воздух и свалки - РИА Новости, 30.06.2021

В Омске начались проверки по жалобе Путину на грязный воздух и свалки

Прокуратура начала проверку после жалобы жителей Омска на мусорные свалки и загрязнение воздуха, сообщили журналистам в пресс-службе областного надзорного... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:46

2021-06-30T16:46

2021-06-30T16:46

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ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы жителей Омска на мусорные свалки и загрязнение воздуха, сообщили журналистам в пресс-службе областного надзорного ведомства.Житель Омска Владимир Лифантьев, известный как блогер Орис Брут, на протяжении нескольких лет освещающий в регионе экологические проблемы, дозвонился на прямую линию президента РФ Владимира Путина. По видеосвязи вместе с другими жителями он задал вопрос о ситуации с выбросами в Омске и попросил президента повлиять на промышленные предприятия, которые игнорируют майские указы. Также вдогонку омский активист попросил президента обратить внимание контролирующих органов на озёра, в которые сливаются выбросы с промышленных производств, и свалки."Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды… будет дана правовая оценка законности деятельности уполномоченных контролирующих органов в данной сфере, в том числе полноте мер, принимаемых для ликвидации свалок и объектов накопления жидких промышленных отходов", - сообщили в пресс-службе ведомства.В своём блоге Лифантьев 24 июня разместил видеозапись об озере-свалке "Советская-1" в Советском округе Омска (где находится промзона с крупнейшими предприятиями в Омске). Блогер опасается, что через год нечистоты могут вылиться в реку Иртыш, потому что свалка граничит с рекой. Вместе с другими активистами он делал забор проб воды в озере, но в лаборатории не смогли отфильтровать пробы для анализа, настолько она оказалась грязной. Лифантьев также является кандидатом в депутаты Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия".

https://ria.ru/20210630/doroga-1739255385.html

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иртыш (река)

омск

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россия, иртыш (река), госдума рф, владимир путин, омск