ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
© AP Photo / Olivier Chassignole
ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Слишком быстрое ослабление ограничительных мер в Евросоюзе может привести к значительному росту числа случаев заболевания коронавирусом, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Риск мутаций вируса снижается с уменьшением его циркуляции, поскольку у вируса становится меньше возможностей для видоизменения. Следовательно, решения о смягчении ограничительных мер должны быть "очень чувствительны к местным условиям и включать соображения относительно текущей циркуляции вируса, распространенности вызывающих озабоченность вариантов и статуса вакцинации", сказал собеседник агентства.
"Анализ моделирования показывает, что значительное увеличение числа случаев (заболеваний - ред.), связанных с COVID-19, в ЕС и Европейской экономической зоне остается возможным, если меры нефармацевтического вмешательства (NPI) будут ослаблены слишком быстро", - заявил он.
Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.
ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.