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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739173811.html
ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу
ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 30.06.2021
ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу
Слишком быстрое ослабление ограничительных мер в Евросоюзе может привести к значительному росту числа случаев заболевания коронавирусом, сказал РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:34
2021-06-30T10:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Слишком быстрое ослабление ограничительных мер в Евросоюзе может привести к значительному росту числа случаев заболевания коронавирусом, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).Риск мутаций вируса снижается с уменьшением его циркуляции, поскольку у вируса становится меньше возможностей для видоизменения. Следовательно, решения о смягчении ограничительных мер должны быть "очень чувствительны к местным условиям и включать соображения относительно текущей циркуляции вируса, распространенности вызывающих озабоченность вариантов и статуса вакцинации", сказал собеседник агентства.Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире
ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу
10:34 30.06.2021
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole

ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Слишком быстрое ослабление ограничительных мер в Евросоюзе может привести к значительному росту числа случаев заболевания коронавирусом, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Риск мутаций вируса снижается с уменьшением его циркуляции, поскольку у вируса становится меньше возможностей для видоизменения. Следовательно, решения о смягчении ограничительных мер должны быть "очень чувствительны к местным условиям и включать соображения относительно текущей циркуляции вируса, распространенности вызывающих озабоченность вариантов и статуса вакцинации", сказал собеседник агентства.
"Анализ моделирования показывает, что значительное увеличение числа случаев (заболеваний - ред.), связанных с COVID-19, в ЕС и Европейской экономической зоне остается возможным, если меры нефармацевтического вмешательства (NPI) будут ослаблены слишком быстро", - заявил он.
Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.
ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:34Распространение коронавируса
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
 
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