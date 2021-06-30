https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739173811.html

ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу

ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 30.06.2021

ЕС предостерегли от слишком быстрого снятия ограничений по коронавирусу

Слишком быстрое ослабление ограничительных мер в Евросоюзе может привести к значительному росту числа случаев заболевания коронавирусом, сказал РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:34

2021-06-30T10:34

2021-06-30T10:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

европа

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Слишком быстрое ослабление ограничительных мер в Евросоюзе может привести к значительному росту числа случаев заболевания коронавирусом, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).Риск мутаций вируса снижается с уменьшением его циркуляции, поскольку у вируса становится меньше возможностей для видоизменения. Следовательно, решения о смягчении ограничительных мер должны быть "очень чувствительны к местным условиям и включать соображения относительно текущей циркуляции вируса, распространенности вызывающих озабоченность вариантов и статуса вакцинации", сказал собеседник агентства.Накануне Еврокомиссия сообщила, что чуть более 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, более 60% получили хотя бы одну дозу прививки.ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

https://ria.ru/20210629/evrosoyuz-1739058657.html

европа

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коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире