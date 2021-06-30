https://ria.ru/20210630/ogranicheniya-1739163286.html

ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах

ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах - РИА Новости, 30.06.2021

ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах

Коронавирусные ограничения в общественных местах в странах Евросоюза пока стоит сохранять, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:23

2021-06-30T09:23

2021-06-30T09:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости, Мария Князева. Коронавирусные ограничения в общественных местах в странах Евросоюза пока стоит сохранять, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)."Страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией и прогрессом в направлении высокого уровня использования вакцины в приоритетных группах (населения - ред.) могут рассмотреть вопрос о корректировке и постепенном отказе от своих мер нефармацевтического вмешательства (NPI) после тщательной оценки ситуации на местах", - сказал он об ограничениях на социально-экономическую жизнь в ЕС."NPI следует сохранять в общественных местах и ​ при больших скоплениях народа, независимо от вакцинационного статуса людей", - отметил он также.В некоторых ситуациях для поездок требования к тестированию на коронавирус и к прохождению карантина могут быть отменены или скорректированы для полностью вакцинированных лиц, сказал собеседник агентства.ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.

https://ria.ru/20210629/evrosoyuz-1739058657.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросоюз, в мире