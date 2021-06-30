ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах
© AP Photo / Manu FernandezМужчина в защитной маске проходит мимо граффити с изображением глобуса во время пандемии коронавируса в мире
© AP Photo / Manu Fernandez
В ЕС рекомендовали сохранять ограничения по COVID-19 в общественных местах
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости, Мария Князева. Коронавирусные ограничения в общественных местах в странах Евросоюза пока стоит сохранять, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
"Страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией и прогрессом в направлении высокого уровня использования вакцины в приоритетных группах (населения - ред.) могут рассмотреть вопрос о корректировке и постепенном отказе от своих мер нефармацевтического вмешательства (NPI) после тщательной оценки ситуации на местах", - сказал он об ограничениях на социально-экономическую жизнь в ЕС.
"NPI следует сохранять в общественных местах и при больших скоплениях народа, независимо от вакцинационного статуса людей", - отметил он также.
В некоторых ситуациях для поездок требования к тестированию на коронавирус и к прохождению карантина могут быть отменены или скорректированы для полностью вакцинированных лиц, сказал собеседник агентства.
ECDC - это ведомство ЕС, целью которого является усиление защиты Европы от инфекционных заболеваний. Среди его основных функций - надзор, эпидемиологические исследования, научные консультации, обучение в области общественного здравоохранения.