https://ria.ru/20210630/obstrel-1739146340.html

Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии

Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии - РИА Новости, 30.06.2021

Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии

Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T00:59

2021-06-30T00:59

2021-06-30T00:59

война в сирии

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156089/71/1560897172_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_7e5dbc3cf516c23d1e3e99be7b73084d.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в Ираке и Сирии.Обмен ударами, обошедшийся без пострадавших с американской стороны, произошел в понедельник в восточной провинции Дейр-эз-Зор, где расположена база сил США и контролируемое ею месторождение нефти.Он добавил, что военные также задействовали беспилотный летательный аппарат, который выпустил ракету Hellfire и ранил одного из нападавших.Пентагон ранее сообщил, что при обстреле пострадали две постройки на базе, но более точная оценка ущерба потребует дополнительного времени.

https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире