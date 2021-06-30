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Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии - РИА Новости, 30.06.2021
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии
Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T00:59
2021-06-30T00:59
2021-06-30T00:59
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в Ираке и Сирии.Обмен ударами, обошедшийся без пострадавших с американской стороны, произошел в понедельник в восточной провинции Дейр-эз-Зор, где расположена база сил США и контролируемое ею месторождение нефти.Он добавил, что военные также задействовали беспилотный летательный аппарат, который выпустил ракету Hellfire и ранил одного из нападавших.Пентагон ранее сообщил, что при обстреле пострадали две постройки на базе, но более точная оценка ущерба потребует дополнительного времени.
https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html
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сирия, сша, в мире
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии
Американские военные сообщили, что ранили боевика ответным обстрелом с Сирии