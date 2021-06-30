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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210630/obstrel-1739146340.html
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии - РИА Новости, 30.06.2021
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии
Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T00:59
2021-06-30T00:59
война в сирии
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в Ираке и Сирии.Обмен ударами, обошедшийся без пострадавших с американской стороны, произошел в понедельник в восточной провинции Дейр-эз-Зор, где расположена база сил США и контролируемое ею месторождение нефти.Он добавил, что военные также задействовали беспилотный летательный аппарат, который выпустил ракету Hellfire и ранил одного из нападавших.Пентагон ранее сообщил, что при обстреле пострадали две постройки на базе, но более точная оценка ущерба потребует дополнительного времени.
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сирия, сша, в мире
Американские войска сообщили о ранении боевика ответным обстрелом с Сирии
00:59 30.06.2021
 
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Baderkhan Ahmad

Американские военные сообщили, что ранили боевика ответным обстрелом с Сирии

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Американские войска ответили на ракетный обстрел своей базы в Сирии огнем по позициям нападавших, ранив одного из них, сообщил представитель контингента США в Ираке и Сирии.
Обмен ударами, обошедшийся без пострадавших с американской стороны, произошел в понедельник в восточной провинции Дейр-эз-Зор, где расположена база сил США и контролируемое ею месторождение нефти.
"Двадцать восьмого июня силы Соединенных Штатов в Сирии были атакованы примерно 34 122-миллиметровыми реактивными снарядами... Обладая неотъемлемым правом на самооборону, силы США ответили контрбатарейным огнем по позициям запуска", - написал в Twitter официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.
Он добавил, что военные также задействовали беспилотный летательный аппарат, который выпустил ракету Hellfire и ранил одного из нападавших.
Пентагон ранее сообщил, что при обстреле пострадали две постройки на базе, но более точная оценка ущерба потребует дополнительного времени.
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