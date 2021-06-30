https://ria.ru/20210630/nipakh-1739188586.html
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах - РИА Новости, 30.06.2021
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
Случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было, изучение вируса ведется с 1999 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:06
2021-06-30T12:06
2021-06-30T12:15
западная бенгалия
бангладеш
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было, изучение вируса ведется с 1999 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.Ранее в Индии было выявлены четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще две вспышки заболевания отмечены в 2018 году и 2019 году в штате Керала.Клиническое течение болезни может быть разным, от бессимптомного до очень тяжелого, с развитием острого энцефалита, уточнили в центре. Изучение вируса ведется с 1999 года, в настоящее время не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается, и в том числе на стадии клинических исследований, пояснили в "Векторе".Для профилактики вируса следует часто мыть руки, избегать контактов с больными или погибшими свиньями и летучими мышами, не употреблять немытые фрукты, добавили в центре."В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Бангладеш и в Индии. Хотя в настоящее время они носят локальный характер, обширная география распространения животных, являющихся резервуаром вируса в живой природе, возможное наличие неизвестных резервуаров, а также восприимчивость к вирусу некоторых домашних животных являются предпосылками для заражения людей в других регионах. Усиление антропогенного воздействия на экосистемы, в которых происходит циркуляция вируса, и учащающиеся контакты с переносчиками инфекции в перспективе могут стать фактором увеличения бремени болезни", - отметили в "Векторе".
https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/virus-1738785226.html
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западная бенгалия, бангладеш, индия, россия, здоровье - общество, общество
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
12:06 30.06.2021 (обновлено: 12:15 30.06.2021)
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Случаев заражения вирусом Нипах в России
зарегистрировано не было, изучение вируса ведется с 1999 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.
Ранее в Индии
было выявлены четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия
в 2001 и 2007 годах. Еще две вспышки заболевания отмечены в 2018 году и 2019 году в штате Керала
.
"Случаев заражения вирусом Нипах в Российской Федерации не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Клиническое течение болезни может быть разным, от бессимптомного до очень тяжелого, с развитием острого энцефалита, уточнили в центре. Изучение вируса ведется с 1999 года, в настоящее время не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается, и в том числе на стадии клинических исследований, пояснили в "Векторе".
Для профилактики вируса следует часто мыть руки, избегать контактов с больными или погибшими свиньями и летучими мышами, не употреблять немытые фрукты, добавили в центре.
"В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Бангладеш
и в Индии. Хотя в настоящее время они носят локальный характер, обширная география распространения животных, являющихся резервуаром вируса в живой природе, возможное наличие неизвестных резервуаров, а также восприимчивость к вирусу некоторых домашних животных являются предпосылками для заражения людей в других регионах. Усиление антропогенного воздействия на экосистемы, в которых происходит циркуляция вируса, и учащающиеся контакты с переносчиками инфекции в перспективе могут стать фактором увеличения бремени болезни", - отметили в "Векторе".