Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/nipakh-1739188586.html
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах - РИА Новости, 30.06.2021
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
Случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было, изучение вируса ведется с 1999 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:06
2021-06-30T12:15
западная бенгалия
бангладеш
индия
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732143299_0:178:3290:2029_1920x0_80_0_0_bfb90b86b813429f795bf8968cb56bca.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было, изучение вируса ведется с 1999 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.Ранее в Индии было выявлены четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще две вспышки заболевания отмечены в 2018 году и 2019 году в штате Керала.Клиническое течение болезни может быть разным, от бессимптомного до очень тяжелого, с развитием острого энцефалита, уточнили в центре. Изучение вируса ведется с 1999 года, в настоящее время не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается, и в том числе на стадии клинических исследований, пояснили в "Векторе".Для профилактики вируса следует часто мыть руки, избегать контактов с больными или погибшими свиньями и летучими мышами, не употреблять немытые фрукты, добавили в центре."В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Бангладеш и в Индии. Хотя в настоящее время они носят локальный характер, обширная география распространения животных, являющихся резервуаром вируса в живой природе, возможное наличие неизвестных резервуаров, а также восприимчивость к вирусу некоторых домашних животных являются предпосылками для заражения людей в других регионах. Усиление антропогенного воздействия на экосистемы, в которых происходит циркуляция вируса, и учащающиеся контакты с переносчиками инфекции в перспективе могут стать фактором увеличения бремени болезни", - отметили в "Векторе".
https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/virus-1738785226.html
западная бенгалия
бангладеш
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732143299_295:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_77b2d37832156ee2223db84dc6e2d6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
западная бенгалия, бангладеш, индия, россия, здоровье - общество, общество
В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
12:06 30.06.2021 (обновлено: 12:15 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

В России не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Случаев заражения вирусом Нипах в России зарегистрировано не было, изучение вируса ведется с 1999 года, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.
Ранее в Индии было выявлены четыре вспышки этого заболевания. Впервые вирус Нипах был зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах. Еще две вспышки заболевания отмечены в 2018 году и 2019 году в штате Керала.
"Случаев заражения вирусом Нипах в Российской Федерации не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Индийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах в городе Кожикоде - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 17:27
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Клиническое течение болезни может быть разным, от бессимптомного до очень тяжелого, с развитием острого энцефалита, уточнили в центре. Изучение вируса ведется с 1999 года, в настоящее время не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается, и в том числе на стадии клинических исследований, пояснили в "Векторе".
Для профилактики вируса следует часто мыть руки, избегать контактов с больными или погибшими свиньями и летучими мышами, не употреблять немытые фрукты, добавили в центре.
"В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Бангладеш и в Индии. Хотя в настоящее время они носят локальный характер, обширная география распространения животных, являющихся резервуаром вируса в живой природе, возможное наличие неизвестных резервуаров, а также восприимчивость к вирусу некоторых домашних животных являются предпосылками для заражения людей в других регионах. Усиление антропогенного воздействия на экосистемы, в которых происходит циркуляция вируса, и учащающиеся контакты с переносчиками инфекции в перспективе могут стать фактором увеличения бремени болезни", - отметили в "Векторе".
Ученый берет мазок из ротовой полости летучей мыши - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 10:15В мире
COVID в прошлом? В Индии выявили один из самых опасных вирусов
 
Западная БенгалияБангладешИндияРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
Лента новостейМолния