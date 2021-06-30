https://ria.ru/20210630/nikitenko-1739157618.html

Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры

Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры - РИА Новости, 30.06.2021

Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры

Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ.

2021-06-30T14:00

2021-06-30T14:00

2021-06-30T17:31

восстание декабристов (1825 год)

подкаст "заговор классиков"

подкаст

российская империя

виктор ерофеев

василий жуковский

литература

история

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Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ. audio/mpeg

Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, восстание декабристов (1825 год), подкаст, российская империя, виктор ерофеев, василий жуковский, литература, история, образование - общество, общество