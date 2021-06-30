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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210630/nikitenko-1739157618.html
Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры
Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры - РИА Новости, 30.06.2021
Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры
Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ.
2021-06-30T14:00
2021-06-30T17:31
восстание декабристов (1825 год)
подкаст "заговор классиков"
подкаст
российская империя
виктор ерофеев
василий жуковский
литература
история
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Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры
Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ.
audio/mpeg
Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры
Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, восстание декабристов (1825 год), подкаст, российская империя, виктор ерофеев, василий жуковский, литература, история, образование - общество, общество

Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры

14:00 30.06.2021 (обновлено: 17:31 30.06.2021)
 
Подкаст "Заговор классиков"
Никитенко. Взрывной дневник цензора без самоцензуры
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Крепостной графа Шереметева, с помощью Жуковского и Рылеева получает вольность. Домашний учитель. Студент. Журналист, близкий к декабристам. Историк литературы. Цензор, сомневающийся в правоте своего дела. Профессор Петербургского университета, академик. Он ведет многолетний тайный дневник, уникальный документ.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"Восстание декабристов (1825 год)ПодкастРоссийская империяВиктор ЕрофеевВасилий ЖуковскийлитератураисторияОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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