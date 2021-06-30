https://ria.ru/20210630/neft-1739325428.html

Нефть в этом году дорожала рекордными за 12 лет темпами

Нефть в этом году дорожала рекордными за 12 лет темпами - РИА Новости, 30.06.2021

Нефть в этом году дорожала рекордными за 12 лет темпами

Мировые цены на нефть выросли по итогам первого полугодия 2021 года на 44-52% - рекордными темпами с 2009 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:26

2021-06-30T22:26

2021-06-30T22:26

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли по итогам первого полугодия 2021 года на 44-52% - рекордными темпами с 2009 года, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5% - до 74,68 доллара. Августовские фьючерсы на WTI подорожали на 0,7%, до 73,47 доллара за баррель.Таким образом, в первом полугодии марка Brent подорожала на 44,2%, WTI - на 51,5%. Во втором квартале цены на нефть продемонстрировали рост на 17,5% по марке Brent и на 24,2% по марке WTI. При этом в течение месяца стоимость марки Brent превышала 76 долларов, а марка WTI - 74 доллара впервые с 2018 года.Трейдеры в апреле-июне оценивали сообщения о запасах нефти и спросе на нее в условиях неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом и обращали внимания на действия альянса ОПЕК+, который стремился поддержать баланс на нефтяном рынке.Сильные статданные из Европы, США и Китая поддерживали надежды на то, что экономика восстанавливается, что будет способствовать росту спроса на нефть. В то же время развертывание кампании по вакцинированию в странах по всему миру создавало условия для ослабления ограничений на передвижение и, как следствие, для роста спроса на топливо.Однако ситуация осложнилась сообщениями о том, что США могут ослабить санкции по Ирану, что может привести к дополнительному притоку нефти на рынок, однако переговоры по ядерной сделке с Ираном еще продолжаются. Кроме того, в последние дни июня возросло число заболевших коронавирусом, в частности новым штаммом "дельта", что также создает риски для спроса на нефть.

https://ria.ru/20210630/urals-1739291049.html

https://ria.ru/20210607/neft-1735941945.html

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цены на нефть, весь мир, опек, китай, brent, иран, сша, экономика