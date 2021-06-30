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В Киеве ответили на слова Путина о русском и украинском народах
В Киеве ответили на слова Путина о русском и украинском народах - РИА Новости, 30.06.2021
В Киеве ответили на слова Путина о русском и украинском народах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские – единый народ. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:53
2021-06-30T14:53
2021-06-30T15:19
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
дмитрий кулеба
прямая линия с владимиром путиным
мид украины
владимир путин
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские – единый народ.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым."Украинцы и русские - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в своем Twitter.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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россия, дмитрий кулеба, прямая линия с владимиром путиным, мид украины, владимир путин, в мире
В Киеве ответили на слова Путина о русском и украинском народах
14:53 30.06.2021 (обновлено: 15:19 30.06.2021)
В Киеве заявили, что украинцы и русские — два разных народа