https://ria.ru/20210630/myaso-1739202503.html
Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране
Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране
Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:50
2021-06-30T12:50
2021-06-30T13:19
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил президент РФ Владимир Путин."Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли - внутреннее потребление, даже экспортируем много", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика
Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране
12:50 30.06.2021 (обновлено: 13:19 30.06.2021)
Путин заявил, что проблемы по производству курятины и свинины закрыты