https://ria.ru/20210630/myaso-1739202503.html

Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране

Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал о производстве курятины и свинины в стране

Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:50

2021-06-30T12:50

2021-06-30T13:19

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Проблемы, связанные с производством куриного мяса и свинины для внутреннего потребления в России, закрыты, заявил президент РФ Владимир Путин."Скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли - внутреннее потребление, даже экспортируем много", - сказал Путин в ходе прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/produkty-1739200839.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика