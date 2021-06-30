https://ria.ru/20210630/musor-1738947078.html

Уличный спецрейс: один день в кабине мусоровоза

Уличный спецрейс: один день в кабине мусоровоза - РИА Новости, 30.06.2021

Уличный спецрейс: один день в кабине мусоровоза

В Москве второй год идет программа по раздельному сбору мусора. Для многих горожан стало уже привычным выкидывать отходы в разные контейнеры – синего и серого... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:00

2021-06-30T09:00

2021-06-30T09:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

раздельный сбор мусора

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В Москве второй год идет программа по раздельному сбору мусора. Для многих горожан стало уже привычным выкидывать отходы в разные контейнеры – синего и серого цветов, а некоторые жители столицы даже завели у себя дома по два мусорных ведра. Корреспондент РИА Новости провел целый день в кабине мусоровоза и посмотрел, как работает в городе инфраструктура для раздельного сбора мусора.На углу у ПатриаршихМусоровоз с большой синей наклейкой ждет нас на Малой Бронной. Отсюда водитель Сергей Девяткин в паре с грузчиком начинают свой маршрут, который пролегает по Пресненскому району. Их вотчина – только синие контейнеры, на что, собственно, и указывает цвет наклейки на кузове. Бумагу, пластик, стекло и металл выбрасывают в баки именно такого цвета. Несмотря на плотность центра города, Сергей довольно шустро и умело подъезжает к мусорной площадке. Перед тем, как выгрузить содержимое бака, он фотографирует его. Это необходимо не только для отчета и статистики, но и позволяет решать спорные ситуации с жильцами, которым может показаться, что мусор не был убран."Бывали случаи, когда по приезде жильцы говорят, что накануне не было вывоза мусора. Поэтому фотографии нужны при подобных спорах. К слову, мы делаем фото и после загрузки мусора в машину", – рассказывает сотрудник компании-оператора "ЭкоЛайн".Чтобы не упустить ни одной точки, он смотрит на навигатор, показывающий все контейнеры, которые в течение дня ему предстоит объехать. "Однако я им пользуюсь не слишком часто, потому что все адреса уже запомнил", – добавляет Девяткин.Довольно быстро забрав содержимое синего бака, мы садимся в машину и отправляемся дальше по району. Попутно Девяткин делится впечатлениями. "Я работаю на мусоровозе с момента старта программы (январь 2020 года – прим.ред). Более опытные коллеги говорят, что стало удобней, ведь раньше на площадке были одинаковые контейнеры, которые надо было забирать. А сейчас разделили – синий и серый, то же самое сделав с машинами. Соответственно, за смену я могу забрать весь мусор и мне не надо будет заезжать куда-либо повторно, как это делали раньше", – поясняет он.Понятный алгоритмОбъехав все точки в районе Патриарших прудов, мы двигаемся в сторону Пресни, где нас ждут несколько адресов. Весь процесс у мусоровоза четко организован. У водителя каждой машины есть свой маршрут и временной отрезок, который дается на вывоз мусора. "К примеру, серая машина должна быть тут в отведенное время, также и я должен приехать в положенные временные рамки. Разумеется, на точке мы не пересекаемся", – говорит водитель.По его словам, за прошедшие полтора года москвичи стали более ответственно подходить к сортировке мусора, причем еще на начальной стадии. "По моим наблюдениям, отправляют в бак вторсырье, которое уже сложено в пакет. То есть сортировать они его начали дома. Раньше таких людей практических не было", – отмечает он. Это подтверждает и официальная статистика – по сравнению с 2019 годом в 2020 году в 1,5 раза увеличился объем твердых коммунальных отходов, отправленных на переработку.Впрочем, внимательно к раздельному сбору отходов относятся и те, кто приходит к контейнеру с одним пакетом, констатирует водитель. "В целом, люди организованней стали. Понимают назначение того или иного контейнера. Часто наблюдаю картину, когда человек из своего пакета раскладывает мусор по разным бакам. Люди уже знают, что нужно отправить в тот или иной контейнер", – добавляет Девяткин.Загрузив в мусоровоз содержимое еще нескольких синих баков, водитель продолжает свой путь. "Как правило, мне нужно 7 часов, чтобы объехать весь маршрут длинною 40 километров. По плану у меня 110 контейнеров. В конце смены я увожу мусор на сортировочный завод. Там его разделяют на фракции и отправляют переработчикам", – заключает он.

https://realty.ria.ru/20171220/1511317254.html

https://realty.ria.ru/20191218/1562519389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раздельный сбор мусора, бытовой мусор, эколайн, жкх, москва, мусор, общество