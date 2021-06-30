https://ria.ru/20210630/murmansk-1739216173.html
В Мурманске появится новая зона для семейного отдыха
В Мурманске появится новая зона для семейного отдыха - РИА Новости, 30.06.2021
В Мурманске появится новая зона для семейного отдыха
Одно из популярных мест проведения массовых мероприятий в Первомайском районе Мурманска к концу лета должно превратиться в современную зону семейного отдыха... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T13:44
2021-06-30T13:44
2021-06-30T15:07
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МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Одно из популярных мест проведения массовых мероприятий в Первомайском районе Мурманска к концу лета должно превратиться в современную зону семейного отдыха площадью более 12 тысяч квадратных метров с детскими и спортивными площадками, беседками и велодорожками, сообщила пресс-служба мэрии Мурманска.Работы на Кольском проспекте в Мурманске проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Власти уже заключили договор с подрядчиком, который должен завершить работы к 1 сентября. Площадь благоустраиваемой территории составляет более чем 12 тысяч квадратных метров. Как отмечают в мэрии, многие годы здесь проводились праздники и массовые гуляния, но до сих пор она оставалась необлагороженной.Согласно проекту, благоустройство территории включает в себя устройство новых покрытий пешеходных дорожек и памп – трека, установку деревянных пергол с качелями и дощатым настилом, детских игровых площадок, беседок с подсветкой, а также малых архитектурных форм – скамеек с USB, световых фигур и многое другое.Как отметили в мэрии, благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" проводится в Мурманске с 2017 года. В 2021 году началось благоустройство сквера возле памятника Ленину в историческом центре Мурманска и большого пространства на проспекте Кольском, которого очень давно ждут жители Первомайского округа. Всего за последние годы в Мурманске была обновлена и благоустроена 41 зеленая зона.
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туризм, россия, мурманск, первомайский район , общество
В Мурманске появится новая зона для семейного отдыха
13:44 30.06.2021 (обновлено: 15:07 30.06.2021)
В Мурманске появится новая зона для семейного отдыха с детскими и спортивными площадками
МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости.
Одно из популярных мест проведения массовых мероприятий в Первомайском районе Мурманска
к концу лета должно превратиться в современную зону семейного отдыха площадью более 12 тысяч квадратных метров с детскими и спортивными площадками, беседками и велодорожками, сообщила пресс-служба мэрии Мурманска.
Работы на Кольском проспекте в Мурманске проводятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Власти уже заключили договор с подрядчиком, который должен завершить работы к 1 сентября. Площадь благоустраиваемой территории составляет более чем 12 тысяч квадратных метров. Как отмечают в мэрии, многие годы здесь проводились праздники и массовые гуляния, но до сих пор она оставалась необлагороженной.
"Идеология проекта в том, чтобы создать на этой площадке зону отдыха, подобную набережной Семеновского озера. Она должна стать местом для семейного отдыха, где можно погулять, покататься на велосипеде или на роликовых коньках, посетить спортивные и детские площадки", - отметил мэр города Андрей Сысоев, слова которого приводит пресс-служба.
Согласно проекту, благоустройство территории включает в себя устройство новых покрытий пешеходных дорожек и памп – трека, установку деревянных пергол с качелями и дощатым настилом, детских игровых площадок, беседок с подсветкой, а также малых архитектурных форм – скамеек с USB, световых фигур и многое другое.
Как отметили в мэрии, благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" проводится в Мурманске с 2017 года. В 2021 году началось благоустройство сквера возле памятника Ленину в историческом центре Мурманска и большого пространства на проспекте Кольском, которого очень давно ждут жители Первомайского округа. Всего за последние годы в Мурманске была обновлена и благоустроена 41 зеленая зона.