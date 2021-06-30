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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/moskva-1739183721.html
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:33
2021-06-30T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5823, 2. Московская область - 2583, 3. Санкт-Петербург - 1503", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области - 15, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 6.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом
11:33 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Оперштабе сообщили, что в Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5823, 2. Московская область - 2583, 3. Санкт-Петербург - 1503", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области - 15, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 6.
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