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В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.06.2021
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:33
2021-06-30T11:33
2021-06-30T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5823, 2. Московская область - 2583, 3. Санкт-Петербург - 1503", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области - 15, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 6.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом
В Оперштабе сообщили, что в Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом