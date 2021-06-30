https://ria.ru/20210630/moskva-1739183721.html

В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.06.2021

В Москве выявили 5823 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:33

2021-06-30T11:33

2021-06-30T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из регионов РФ выявлено в Москве (5823), Подмосковье (2583) и Санкт-Петербурге (1503), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5823, 2. Московская область - 2583, 3. Санкт-Петербург - 1503", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области - 15, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 6.

https://ria.ru/20210629/sobyanin-1739067890.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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