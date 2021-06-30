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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210630/monastyr-1739230833.html
В Даниловом монастыре ответили на вопрос об обязательной вакцинации
В Даниловом монастыре ответили на вопрос об обязательной вакцинации - РИА Новости, 30.06.2021
В Даниловом монастыре ответили на вопрос об обязательной вакцинации
Данилов ставропигиальный мужской монастырь, в котором располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси, пока не рассматривает возможность обязательной РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:38
2021-06-30T14:54
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Данилов ставропигиальный мужской монастырь, в котором располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси, пока не рассматривает возможность обязательной вакцинации клириков, монахов и других обитателей монастыря, сообщил РИА Новости эконом монастыря игумен Иннокентий (Ольховой)."У нас в Даниловом монастыре такая мера никак не рассматривается", - сказал игумен.Ранее наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) сообщил РИА Новости, что все живущие при обители обязаны будут привиться от коронавируса.Святой благоверный князь Даниил Московский основал монастырь не позднее 1282 года. В настоящее время в нем находятся патриаршая и синодальная резиденции, а также ее Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ). Рядом с монастырем построен гостиничный комплекс "Даниловский".
https://ria.ru/20210624/valam-1738507428.html
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В Даниловом монастыре ответили на вопрос об обязательной вакцинации

14:38 30.06.2021 (обновлено: 14:54 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Данилов монастырь в Москве
Свято-Данилов монастырь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Данилов ставропигиальный мужской монастырь, в котором располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси, пока не рассматривает возможность обязательной вакцинации клириков, монахов и других обитателей монастыря, сообщил РИА Новости эконом монастыря игумен Иннокентий (Ольховой).
"У нас в Даниловом монастыре такая мера никак не рассматривается", - сказал игумен.
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Ранее наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) сообщил РИА Новости, что все живущие при обители обязаны будут привиться от коронавируса.
Святой благоверный князь Даниил Московский основал монастырь не позднее 1282 года. В настоящее время в нем находятся патриаршая и синодальная резиденции, а также ее Отдел внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ). Рядом с монастырем построен гостиничный комплекс "Даниловский".
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