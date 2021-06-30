https://ria.ru/20210630/mintruda-1739221819.html

Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей

Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей - РИА Новости, 30.06.2021

Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что жительница Астрахани, обратившаяся на прямую линию к Владимиру Путину по поводу выплаты на детей от трех до семи лет,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:05

2021-06-30T14:05

2021-06-30T14:24

россия

антон котяков

владимир путин

общество

прямая линия с владимиром путиным — 2021

астрахань

астраханская область

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что жительница Астрахани, обратившаяся на прямую линию к Владимиру Путину по поводу выплаты на детей от трех до семи лет, права — требования местных властей незаконны.Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области". Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.Министр заявил, что власти должны пересмотреть свои нормы.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, владимир путин, общество, астрахань, астраханская область