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Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей
Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей - РИА Новости, 30.06.2021
Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что жительница Астрахани, обратившаяся на прямую линию к Владимиру Путину по поводу выплаты на детей от трех до семи лет,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:05
2021-06-30T14:05
2021-06-30T14:24
россия
антон котяков
владимир путин
общество
прямая линия с владимиром путиным — 2021
астрахань
астраханская область
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что жительница Астрахани, обратившаяся на прямую линию к Владимиру Путину по поводу выплаты на детей от трех до семи лет, права — требования местных властей незаконны.Оксана Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области". Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.Министр заявил, что власти должны пересмотреть свои нормы.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, антон котяков, владимир путин, общество, астрахань, астраханская область
Минтруд поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей
14:05 30.06.2021 (обновлено: 14:24 30.06.2021)
Министр труда поддержал астраханку, рассказавшую Путину о выплате на детей