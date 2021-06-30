https://ria.ru/20210630/medved-1739168524.html

Британцы призвали Нидерланды не дразнить русского медведя

Британцы призвали Нидерланды не дразнить русского медведя - РИА Новости, 30.06.2021

Британцы призвали Нидерланды не дразнить русского медведя

Читатели британского издания Express прокомментировали сопровождение российскими истребителями голландского фрегата Evertsen в Черном море. Некоторые из них... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:03

2021-06-30T10:03

2021-06-30T13:12

россия

евросоюз

великобритания

европа

нидерланды

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Читатели британского издания Express прокомментировали сопровождение российскими истребителями голландского фрегата Evertsen в Черном море. Некоторые из них напомнили Нидерландам о произошедшем недавно инциденте с эсминцем Defender у мыса Фиолент."В следующий раз русские предупредят, что потопят корабль", — выразил мнение пользователь с ником MakeBritainGreat."Россия вызывает панику, серьезно? А что этот голландский корабль делал прямо у ее берегов?" — задался вопросом nomayor."Defender был первым из тех, кто решил подразнить русского медведя. Но когда командир понял, что, если он продолжит настаивать, защищаться будет сложно, он поспешно покинул российские воды. Голландцы наверняка хотели попробовать сделать то же самое, однако когда медведь только начал рычать, они развернулись, прежде чем пересечь границу", — отметил Thor'sHammer."Давай, ЕС, покажи медведю зубы. Нет? Почему? Потому что у вас их нет: вы ведете себя как гигант, но вы слабая девушка, которая полагается на правила закона, а не на правила ведения боевых действий. Европе предстоит столкнуться с новой разрушительной войной — просто потому, что Евросоюз слаб", — подытожили читатели. Накануне в военном ведомстве Королевства заявили, что 24 июня российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen и "имитировали атаки". После этих маневров у корабля случились перебои в работе электронного оборудования.В Министерстве обороны России напомнили, что голландский фрегат, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и двигался к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ страны, военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen изменил курс. В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/britaniya-1739003536.html

https://ria.ru/20210629/fregat-1739137259.html

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Фрегат Нидерландов двигается в сторону Керченского пролива. Кадры Минобороны Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, который 24 июня находился в нейтральных водах в Черном море, изменил курс и начал двигаться к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения границы в воздух поднимали истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролётов на безопасном расстоянии российских самолётов нидерландский фрегат сразу изменил курс от границы России и продолжил следовать по прежнему маршруту, сообщили в Минобороны РФ. 2021-06-30T10:03 true PT1M16S

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россия, евросоюз, великобритания, европа, нидерланды