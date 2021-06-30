https://ria.ru/20210630/medotvod-1739195337.html

Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным

Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным - РИА Новости, 30.06.2021

Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным

Работодатели не имеют права заставлять своих сотрудников прививаться от COVID-19 при наличии у них медицинских противопоказаний, заявил в среду в ходе прямой... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:29

2021-06-30T12:29

2021-06-30T12:50

здоровье - общество

владимир путин

общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Работодатели не имеют права заставлять своих сотрудников прививаться от COVID-19 при наличии у них медицинских противопоказаний, заявил в среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.Так он ответил на вопрос жителя Москвы, рассказавшего, что его жену, которая работает в одной из школ, заставляют вакцинироваться от коронавируса под угрозой увольнения, несмотря на наличие медицинского отвода от прививки по хроническому заболеванию."Это незаконно - сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод - отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20210628/otvod-1738693209.html

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2021

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"Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права" - Путин "Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права" - Путин 2021-06-30T12:29 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии