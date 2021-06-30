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Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным
Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным - РИА Новости, 30.06.2021
Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным
Работодатели не имеют права заставлять своих сотрудников прививаться от COVID-19 при наличии у них медицинских противопоказаний, заявил в среду в ходе прямой... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:29
2021-06-30T12:50
здоровье - общество
владимир путин
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Работодатели не имеют права заставлять своих сотрудников прививаться от COVID-19 при наличии у них медицинских противопоказаний, заявил в среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.Так он ответил на вопрос жителя Москвы, рассказавшего, что его жену, которая работает в одной из школ, заставляют вакцинироваться от коронавируса под угрозой увольнения, несмотря на наличие медицинского отвода от прививки по хроническому заболеванию."Это незаконно - сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод - отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет", - сказал глава государства.
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"Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права" - Путин
"Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права" - Путин
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здоровье - общество, владимир путин, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии
Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным
12:29 30.06.2021 (обновлено: 12:50 30.06.2021)
 

Путин назвал увольнение при наличии медотвода от вакцинации незаконным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Работодатели не имеют права заставлять своих сотрудников прививаться от COVID-19 при наличии у них медицинских противопоказаний, заявил в среду в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.
Так он ответил на вопрос жителя Москвы, рассказавшего, что его жену, которая работает в одной из школ, заставляют вакцинироваться от коронавируса под угрозой увольнения, несмотря на наличие медицинского отвода от прививки по хроническому заболеванию.
"Это незаконно - сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод - отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет", - сказал глава государства.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в России
 
 
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