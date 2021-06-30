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Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию
Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию - РИА Новости, 30.06.2021
Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию
История показывает, что во время эпидемии никакие призывы, просветительские акции и личные примеры правителей не работают - побороть инфекцию могут только... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T05:37
2021-06-30T05:37
россия
владимир мединский
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История показывает, что во время эпидемии никакие призывы, просветительские акции и личные примеры правителей не работают - побороть инфекцию могут только политическая воля и обязательная вакцинация, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."По поводу вакцинации люди очень много любят рассуждать, какие мы молодцы - вот Екатерина II привилась первая от оспы, а вторым привился Григорий Орлов, как известно, уехал лихо на медвежью охоту, показывая, что ему все нипочем", - сказал Мединский. Тем не менее, несмотря на усилия Екатерины II и всех последующих монархов, оспа в России как была, так и осталась в дальнейшем, напомнил он."В меньших масштабах, она откатывалась на южные окраины, но покончили с оспой впервые в мире в СССР в 1936 году. Это был результат последовательной и крайне жесткой политики советского правительства на обязательную вакцинацию", - отметил Мединский.В Советском Союзе с оспой покончили раньше чем в США и Западной Европе, добавил он."Почему? Была жесткая правительственная политика на обязательную массовую вакцинацию без всяких исключений. Кстати сказать, и во всем мире оспа сошла на нет только после титанических усилий Советского Союза в послевоенные годы через ВОЗ и структуры ООН по обязательной вакцинации подавляющей части населения планеты во всех опасных районах", - сказал Мединский."Вот о чем надо помнить: никакие призывы, личные примеры правителей, увещевания и просветительские декреты в период эпидемии, к сожалению, не работают. Работает политическая воля и обязательность вакцинации", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/pandemiya-1738397529.html
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россия, владимир мединский, общество
Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию
05:37 30.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История показывает, что во время эпидемии никакие призывы, просветительские акции и личные примеры правителей не работают - побороть инфекцию могут только политическая воля и обязательная вакцинация, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"По поводу вакцинации люди очень много любят рассуждать, какие мы молодцы - вот Екатерина II привилась первая от оспы, а вторым привился Григорий Орлов, как известно, уехал лихо на медвежью охоту, показывая, что ему все нипочем", - сказал Мединский. Тем не менее, несмотря на усилия Екатерины II и всех последующих монархов, оспа в России как была, так и осталась в дальнейшем, напомнил он.
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"В меньших масштабах, она откатывалась на южные окраины, но покончили с оспой впервые в мире в СССР в 1936 году. Это был результат последовательной и крайне жесткой политики советского правительства на обязательную вакцинацию", - отметил Мединский.
В Советском Союзе с оспой покончили раньше чем в США и Западной Европе, добавил он.
"Почему? Была жесткая правительственная политика на обязательную массовую вакцинацию без всяких исключений. Кстати сказать, и во всем мире оспа сошла на нет только после титанических усилий Советского Союза в послевоенные годы через ВОЗ и структуры ООН по обязательной вакцинации подавляющей части населения планеты во всех опасных районах", - сказал Мединский.
"Вот о чем надо помнить: никакие призывы, личные примеры правителей, увещевания и просветительские декреты в период эпидемии, к сожалению, не работают. Работает политическая воля и обязательность вакцинации", - подчеркнул он.
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