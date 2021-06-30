Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию
Мединский рассказал, что поможет побороть эпидемию
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. История показывает, что во время эпидемии никакие призывы, просветительские акции и личные примеры правителей не работают - побороть инфекцию могут только политическая воля и обязательная вакцинация, заявил РИА Новости помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"По поводу вакцинации люди очень много любят рассуждать, какие мы молодцы - вот Екатерина II привилась первая от оспы, а вторым привился Григорий Орлов, как известно, уехал лихо на медвежью охоту, показывая, что ему все нипочем", - сказал Мединский. Тем не менее, несмотря на усилия Екатерины II и всех последующих монархов, оспа в России как была, так и осталась в дальнейшем, напомнил он.
"В меньших масштабах, она откатывалась на южные окраины, но покончили с оспой впервые в мире в СССР в 1936 году. Это был результат последовательной и крайне жесткой политики советского правительства на обязательную вакцинацию", - отметил Мединский.
В Советском Союзе с оспой покончили раньше чем в США и Западной Европе, добавил он.
"Почему? Была жесткая правительственная политика на обязательную массовую вакцинацию без всяких исключений. Кстати сказать, и во всем мире оспа сошла на нет только после титанических усилий Советского Союза в послевоенные годы через ВОЗ и структуры ООН по обязательной вакцинации подавляющей части населения планеты во всех опасных районах", - сказал Мединский.
"Вот о чем надо помнить: никакие призывы, личные примеры правителей, увещевания и просветительские декреты в период эпидемии, к сожалению, не работают. Работает политическая воля и обязательность вакцинации", - подчеркнул он.