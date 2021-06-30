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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210630/lyuterane-1739295604.html
Всемирное объединение лютеран впервые возглавила женщина
Всемирное объединение лютеран впервые возглавила женщина - РИА Новости, 30.06.2021
Всемирное объединение лютеран впервые возглавила женщина
Пастор эстонской церкви Анна Бургхардт была избрана генеральным секретарем Всемирной лютеранской федерации (LWF) – крупнейшего мирового объединения общин... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:49
2021-06-30T18:49
религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
мартин лютер
русская православная церковь
москва
ватикан
берлин (город)
справки
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МОСКВА 30 июн – РИА-Новости, Никита Бизин. Пастор эстонской церкви Анна Бургхардт была избрана генеральным секретарем Всемирной лютеранской федерации (LWF) – крупнейшего мирового объединения общин либеральной ветви лютеранства. Как сообщает официальный сайт LWF, она стала первой женщиной на этом посту.Лютеранство возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера против злоупотреблений Римской Католической церкви. Сейчас лютеранство делится на два направлений: либеральное, которое признает однополые браки и женское священство и консервативное. В новую должность Бургхардт официально вступит в ноябре 2021 года. В настоящее время она руководит отделом развития Института теологии Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви. Пастор Бургхардт получила классическое теологическое образование в Тартуском университете, университете Эрлангена и университете Гумбольдта в Берлине. Она имеет степень магистра богословия и заканчивает докторантуру в области православной литургики.Всемирная Лютеранская Федерация – это крупнейшее мировое объединение национальных и региональных лютеранских церквей. Она была основана в шведском городе Лунде в 1947 году. В сообщество входят 148 церквей лютеранской традиции, представляющих более 77 миллионов христиан в 99 странах. В России лютеранство исповедуют примерно 170 тысяч человек. С избранием нового лидера объединения лютеран в христианском мире вновь зазвучала тема правомерности женского священства. Для лютеранских церквей это уже давнаяя практика: впервые там рукоположили женщину еще в 1948-м в Дании. "Лютеранские церкви, входящие в состав LWF, уже давно одобрили женское священство и считают его общепринятой практикой. Революцией это назвать уже никак нельзя. Революция могла бы произойти, если бы, например, женщина возглавила Ватикан", – отмечает в беседе с РИА Новости религиовед Роман Лункин.Однако ученый отметил, что, "если Анна Бургхардт будет сторонницей той либерализации, которая ведет к размыванию библейских ценностей – например, благословление однополых браков", то это может привести к расколу уже внутри самой организации. Если среди лютеран феномен женского священства давно стал нормой, то для других христианских конфессий все не так однозначно. В РПЦ дискуссия о женщинах в церкви велась еще на Поместном соборе 1917-1918 годов. Сейчас же разговоров на официальном уровне на эту тему в России не ведутся – все ограничивается лишь частным мнением некоторых священнослужителей. При этом, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, 39% православных россиян вовсе не против рукоположения женщин. Этот вопрос обсуждают и Ватикане. В 2016-м папа Франциск объявил о создании комиссии, которая изучит вопрос о восстановлении института диаконисс – сана помощниц священников. Как отмечают эксперты, официальное появление женщин в духовной иерархии католической или православной церквей повлечет за собой кардинальные изменения.
https://ria.ru/20210625/prazdnik-1738556044.html
https://ria.ru/20210526/lyuter-1734335718.html
москва
ватикан
берлин (город)
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франциск (хорхе марио бергольо), мартин лютер, русская православная церковь, москва, ватикан, берлин (город), справки

Всемирное объединение лютеран впервые возглавила женщина

18:49 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрихожане в лютеранской церкви Хадльгримскиркья в Рейкьявике
Прихожане в лютеранской церкви Хадльгримскиркья в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА 30 июн – РИА-Новости, Никита Бизин. Пастор эстонской церкви Анна Бургхардт была избрана генеральным секретарем Всемирной лютеранской федерации (LWF) – крупнейшего мирового объединения общин либеральной ветви лютеранства. Как сообщает официальный сайт LWF, она стала первой женщиной на этом посту.
Лютеранство возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера против злоупотреблений Римской Католической церкви. Сейчас лютеранство делится на два направлений: либеральное, которое признает однополые браки и женское священство и консервативное.
В новую должность Бургхардт официально вступит в ноябре 2021 года. В настоящее время она руководит отделом развития Института теологии Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви. Пастор Бургхардт получила классическое теологическое образование в Тартуском университете, университете Эрлангена и университете Гумбольдта в Берлине. Она имеет степень магистра богословия и заканчивает докторантуру в области православной литургики.
Всемирная Лютеранская Федерация – это крупнейшее мировое объединение национальных и региональных лютеранских церквей. Она была основана в шведском городе Лунде в 1947 году. В сообщество входят 148 церквей лютеранской традиции, представляющих более 77 миллионов христиан в 99 странах. В России лютеранство исповедуют примерно 170 тысяч человек.
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С избранием нового лидера объединения лютеран в христианском мире вновь зазвучала тема правомерности женского священства. Для лютеранских церквей это уже давнаяя практика: впервые там рукоположили женщину еще в 1948-м в Дании.
"Лютеранские церкви, входящие в состав LWF, уже давно одобрили женское священство и считают его общепринятой практикой. Революцией это назвать уже никак нельзя. Революция могла бы произойти, если бы, например, женщина возглавила Ватикан", – отмечает в беседе с РИА Новости религиовед Роман Лункин.
Однако ученый отметил, что, "если Анна Бургхардт будет сторонницей той либерализации, которая ведет к размыванию библейских ценностей – например, благословление однополых браков", то это может привести к расколу уже внутри самой организации.
Если среди лютеран феномен женского священства давно стал нормой, то для других христианских конфессий все не так однозначно. В РПЦ дискуссия о женщинах в церкви велась еще на Поместном соборе 1917-1918 годов. Сейчас же разговоров на официальном уровне на эту тему в России не ведутся – все ограничивается лишь частным мнением некоторых священнослужителей. При этом, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, 39% православных россиян вовсе не против рукоположения женщин.
Этот вопрос обсуждают и Ватикане. В 2016-м папа Франциск объявил о создании комиссии, которая изучит вопрос о восстановлении института диаконисс – сана помощниц священников. Как отмечают эксперты, официальное появление женщин в духовной иерархии католической или православной церквей повлечет за собой кардинальные изменения.
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