Кузнецова рассказала о насилии в центре для сирот в Иркутске
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Кузнецова заявила, что в иркутском Центре для сирот ситуацию довели до крайности
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что в иркутском Центре для сирот, где выявили насилие, ситуацию довели до крайности, уполномоченные органы вели тактику замалчивания и бездействия.
В приемную президента РФ Иркутской области поступило обращение, в котором говорилось, что в "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа города Иркутска" один из воспитанников совершает насильственные действия сексуального характера над другими детьми. Это происходит при попустительстве директора воспитательного учреждения. Министерством социального развития, опеки и попечительства региона было проведено служебное расследование. Следственные мероприятия проводит СК.
"К сожалению, мы видим, что ситуация доведена до крайности, не были предприняты не только профилактические меры, но и уполномоченные органы продолжали тактику замалчивания и бездействия", - сказала Кузнецова.
С детьми, подвергшимися насилию, работают психологи, добавила омбудсмен. "Мы будем и дальше держать ситуацию на контроле", - заключила Кузнецова.
Подросток, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении других воспитанников, сейчас находится в медицинском учреждении, рассказала Кузнецова.
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