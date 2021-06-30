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"МК": в Москве ветеран и его жена погибли из-за раскалившейся крыши дома
"МК": в Москве ветеран и его жена погибли из-за раскалившейся крыши дома - РИА Новости, 30.06.2021
"МК": в Москве ветеран и его жена погибли из-за раскалившейся крыши дома
Участник Великой Отечественной войны, 94-летний ветеран КГБ Василий Петрович и его супруга, 89-летняя Светлана Семеновна, погибли из-за раскалившейся крыши... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:30
2021-06-30T02:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, 94-летний ветеран КГБ Василий Петрович и его супруга, 89-летняя Светлана Семеновна, погибли из-за раскалившейся крыши многоэтажного дома в Москве, сообщает mk.ru.По данным издания, инцидент произошел во время аномальной жары, стоявшей до понедельника в столице.Пенсионеры проживала на последнем этаже девятиэтажки на востоке Москвы и незадолго до гибели постоянно жаловались родственникам на невыносимую духоту.В субботу, 26-го июня, пенсионерам стало плохо. Один из супругов смог дотянуться до стационарного телефона и вызвать "скорую", но прибывшие медики не смогли попасть квартиру. Им пришлось вызвать спасателей МЧС, которые взломали дверь. Врачи оказали помощь пенсионерам, но те побоялись коронавируса и отказались от госпитализации.Спустя два дня после тела пенсионеров обнаружили на полу их квартиры. Как пишет mk.ru, ветерану, вероятно, стало плохо с сердцем. Жена, передвигавшаяся с помощью ходунков, пыталась ему помочь, но упала и не смогла подняться.
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60
москва, происшествия
"МК": в Москве ветеран и его жена погибли из-за раскалившейся крыши дома
02:30 30.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта
Автомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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"МК": в Москве ветеран КГБ и его жена погибли из-за раскалившейся крыши дома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, 94-летний ветеран КГБ Василий Петрович и его супруга, 89-летняя Светлана Семеновна, погибли из-за раскалившейся крыши многоэтажного дома в Москве, сообщает mk.ru.
По данным издания, инцидент произошел во время аномальной жары, стоявшей до понедельника в столице.
Пенсионеры проживала на последнем этаже девятиэтажки на востоке Москвы и незадолго до гибели постоянно жаловались родственникам на невыносимую духоту.
В субботу, 26-го июня, пенсионерам стало плохо. Один из супругов смог дотянуться до стационарного телефона и вызвать "скорую", но прибывшие медики не смогли попасть квартиру. Им пришлось вызвать спасателей МЧС, которые взломали дверь. Врачи оказали помощь пенсионерам, но те побоялись коронавируса и отказались от госпитализации.
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Инфографика
Спустя два дня после тела пенсионеров обнаружили на полу их квартиры. Как пишет mk.ru, ветерану, вероятно, стало плохо с сердцем. Жена, передвигавшаяся с помощью ходунков, пыталась ему помочь, но упала и не смогла подняться.
 
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