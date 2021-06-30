https://ria.ru/20210630/krym-1739176580.html

Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе

Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе - РИА Новости, 30.06.2021

Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной динамику с распространением коронавируса на полуострове, за последнюю неделю выявлено более 1,7 тысячи новых... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:45

2021-06-30T10:45

2021-06-30T10:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

наталья пеньковская

алушта

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

ялта

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной динамику с распространением коронавируса на полуострове, за последнюю неделю выявлено более 1,7 тысячи новых случаев."У нас динамика, к сожалению, негативная. За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции, 1327случаев – внебольничной пневмонии, зарегистрировано 43 летальных исхода", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.По его словам, наиболее сложная обстановка по коронавирусу - в Симферополе, Ялте и Алуште.В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что на полуострове наблюдается стойкая тенденцию к росту заболеваемости по всем административным территориям республики, растет уровень летальности."Ситуация серьезная и, к сожалению, ее изменения в ближайшие две недели мы наблюдать не будем", - подчеркнула Пеньковская.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли более 1,5 тысячи.

https://ria.ru/20210629/poteri-1738999919.html

алушта

ялта

симферополь

республика крым

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коронавирус в россии, наталья пеньковская, алушта, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, ялта, симферополь, республика крым, общество