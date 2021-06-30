Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/krym-1739176580.html
Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе
Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе - РИА Новости, 30.06.2021
Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной динамику с распространением коронавируса на полуострове, за последнюю неделю выявлено более 1,7 тысячи новых... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:45
2021-06-30T10:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
наталья пеньковская
алушта
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
ялта
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735755597_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_01000a76c384a659cbf893315a8b079c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной динамику с распространением коронавируса на полуострове, за последнюю неделю выявлено более 1,7 тысячи новых случаев."У нас динамика, к сожалению, негативная. За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции, 1327случаев – внебольничной пневмонии, зарегистрировано 43 летальных исхода", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.По его словам, наиболее сложная обстановка по коронавирусу - в Симферополе, Ялте и Алуште.В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что на полуострове наблюдается стойкая тенденцию к росту заболеваемости по всем административным территориям республики, растет уровень летальности."Ситуация серьезная и, к сожалению, ее изменения в ближайшие две недели мы наблюдать не будем", - подчеркнула Пеньковская.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли более 1,5 тысячи.
https://ria.ru/20210629/poteri-1738999919.html
алушта
ялта
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735755597_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_a94a1315cf3889d48338c8dc9b53c95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, наталья пеньковская, алушта, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, ялта, симферополь, республика крым, общество
Глава Крыма заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе
10:45 30.06.2021 (обновлено: 10:47 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЖители Симферополя отдыхают в Гагаринском парке
Жители Симферополя отдыхают в Гагаринском парке - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк

Глава Крыма Аксенов заявил о росте заболеваемости COVID-19 в регионе

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал негативной динамику с распространением коронавируса на полуострове, за последнюю неделю выявлено более 1,7 тысячи новых случаев.
"У нас динамика, к сожалению, негативная. За неделю подтверждено 1726 случаев новой коронавирусной инфекции, 1327случаев – внебольничной пневмонии, зарегистрировано 43 летальных исхода", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.
По его словам, наиболее сложная обстановка по коронавирусу - в Симферополе, Ялте и Алуште.
В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что на полуострове наблюдается стойкая тенденцию к росту заболеваемости по всем административным территориям республики, растет уровень летальности.
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 09:30Туризм
В АТОР оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов
"Ситуация серьезная и, к сожалению, ее изменения в ближайшие две недели мы наблюдать не будем", - подчеркнула Пеньковская.
Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. В мае в республике за сутки фиксировали в среднем около 95 новых случаев заражения, к концу июня этот показатель достиг отметки в 294. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано более 48 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели 43,4 тысячи человек, умерли более 1,5 тысячи.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииНаталья ПеньковскаяАлуштаСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоЯлтаСимферопольРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
Лента новостейМолния