https://ria.ru/20210630/krym-1739166363.html

В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова

В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова - РИА Новости, 30.06.2021

В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал "опасной затеей" утверждения о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов Крыма в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:47

2021-06-30T09:47

2021-06-30T11:53

россия

су-24м

игорь романенко

владимир бобков

черное море

вооруженные силы украины

нато

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал "опасной затеей" утверждения о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов Крыма в территориальных водах России.Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил украинским СМИ, что они могут появиться вблизи полуострова вслед за британским эсминцем Defender.По его словам, в Крыму зафиксируют продвижение кораблей задолго до их вхождения в территориальные воды России. Далее экипажи предупредят, а если они проигнорируют эти сигналы, последствия для нарушителей могут быть необратимыми, добавил собеседник агентства."Поэтому призываем всех, кто вынашивает различные провокации, оценить возможные последствия и не забывать, что Россия является одной из сильнейших держав мира", — отметил вице-спикер.Минобороны ранее заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Пограничный корабль и самолет Су-24М после неоднократных предупреждений сделали несколько предупредительных выстрелов по курсу движения иностранного судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не обстреливали. Более того, он якобы даже не был в российских водах. Ведомство также заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту судна Королевского флота, подтвердил, что корабль преднамеренно совершил маневр.

https://ria.ru/20210629/nato-1739087029.html

https://ria.ru/20210626/nato-1738757242.html

россия

черное море

украина

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россия, су-24м, игорь романенко, владимир бобков, черное море, вооруженные силы украины, нато, украина, в мире