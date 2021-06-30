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В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова
В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова - РИА Новости, 30.06.2021
В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал "опасной затеей" утверждения о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов Крыма в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:47
2021-06-30T11:53
россия
су-24м
игорь романенко
владимир бобков
черное море
вооруженные силы украины
нато
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал "опасной затеей" утверждения о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов Крыма в территориальных водах России.Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил украинским СМИ, что они могут появиться вблизи полуострова вслед за британским эсминцем Defender.По его словам, в Крыму зафиксируют продвижение кораблей задолго до их вхождения в территориальные воды России. Далее экипажи предупредят, а если они проигнорируют эти сигналы, последствия для нарушителей могут быть необратимыми, добавил собеседник агентства."Поэтому призываем всех, кто вынашивает различные провокации, оценить возможные последствия и не забывать, что Россия является одной из сильнейших держав мира", — отметил вице-спикер.Минобороны ранее заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Пограничный корабль и самолет Су-24М после неоднократных предупреждений сделали несколько предупредительных выстрелов по курсу движения иностранного судна.Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не обстреливали. Более того, он якобы даже не был в российских водах. Ведомство также заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту судна Королевского флота, подтвердил, что корабль преднамеренно совершил маневр.
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россия, су-24м, игорь романенко, владимир бобков, черное море, вооруженные силы украины, нато, украина, в мире
В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова
09:47 30.06.2021 (обновлено: 11:53 30.06.2021)
 
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise GeorgeЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise George

Вице-спикер парламента Крыма назвал возможный проход кораблей НАТО у полуострова опасной затеей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал "опасной затеей" утверждения о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов Крыма в территориальных водах России.
Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил украинским СМИ, что они могут появиться вблизи полуострова вслед за британским эсминцем Defender.

"Предсказать, что будет, если украинские и натовские корабли решатся на столь опасную затею и пересекут морскую границу Российской Федерации, никто не может, но с максимальной уверенностью можно говорить, что, скорее всего, Россия будет вынуждена максимально жестко реагировать, чтобы пресечь провокацию", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, в Крыму зафиксируют продвижение кораблей задолго до их вхождения в территориальные воды России. Далее экипажи предупредят, а если они проигнорируют эти сигналы, последствия для нарушителей могут быть необратимыми, добавил собеседник агентства.
"Поэтому призываем всех, кто вынашивает различные провокации, оценить возможные последствия и не забывать, что Россия является одной из сильнейших держав мира", — отметил вице-спикер.
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Минобороны ранее заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Пограничный корабль и самолет Су-24М после неоднократных предупреждений сделали несколько предупредительных выстрелов по курсу движения иностранного судна.
Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не обстреливали. Более того, он якобы даже не был в российских водах. Ведомство также заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту судна Королевского флота, подтвердил, что корабль преднамеренно совершил маневр.
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