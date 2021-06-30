В Крыму ответили на сообщения о проходе кораблей НАТО у полуострова
09:47 30.06.2021 (обновлено: 11:53 30.06.2021)
Вице-спикер парламента Крыма назвал возможный проход кораблей НАТО у полуострова опасной затеей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал "опасной затеей" утверждения о возможном проходе кораблей Украины и НАТО у берегов Крыма в территориальных водах России.
Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил украинским СМИ, что они могут появиться вблизи полуострова вслед за британским эсминцем Defender.
"Предсказать, что будет, если украинские и натовские корабли решатся на столь опасную затею и пересекут морскую границу Российской Федерации, никто не может, но с максимальной уверенностью можно говорить, что, скорее всего, Россия будет вынуждена максимально жестко реагировать, чтобы пресечь провокацию", — сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, в Крыму зафиксируют продвижение кораблей задолго до их вхождения в территориальные воды России. Далее экипажи предупредят, а если они проигнорируют эти сигналы, последствия для нарушителей могут быть необратимыми, добавил собеседник агентства.
"Поэтому призываем всех, кто вынашивает различные провокации, оценить возможные последствия и не забывать, что Россия является одной из сильнейших держав мира", — отметил вице-спикер.
Минобороны ранее заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Пограничный корабль и самолет Су-24М после неоднократных предупреждений сделали несколько предупредительных выстрелов по курсу движения иностранного судна.
Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не обстреливали. Более того, он якобы даже не был в российских водах. Ведомство также заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту судна Королевского флота, подтвердил, что корабль преднамеренно совершил маневр.
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