https://ria.ru/20210630/krym-1739162204.html

Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве

Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 30.06.2021

Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве

Министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут в среду соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:06

2021-06-30T09:06

2021-06-30T09:06

россия

ирина кивико

лауреано ортега

георгий мурадов

никарагуа

республика крым

экономика

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МАНАГУА, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут в среду соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, сообщил советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо."Мы собираемся <...> работать над тем, чтобы в краткосрочной перспективе можно было установить связь с никарагуанскими компаниями, чтобы наладить деловые связи и начать торговлю между этим регионом и нашей страной", - заявил Ортега Мурильо по итогам встречи с делегацией высокого уровня Республики Крым, которая находится с визитом в центральноамериканской стране.Делегацию Крыма на переговорах в Никарагуа возглавляет заместитель председателя совета министров региона Георгий Мурадов, в числе участников - министр финансов полуострова Ирина Кивико. С никарагуанской стороны, помимо Ортеги Мурильо, в переговорах приняли участие министр финансов и сопредседатель смешанной межправительственной комиссии Россия-Никарагуа Иван Акоста и министр промышленности и торговли Орландо Солорсано.По словам Ортеги, который консультирует правительство в вопросах инвестиций, торговли и международного сотрудничества, двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом. Он отметил высокий уровень развития российского региона в сферах сельского хозяйства и туризма, а также реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии. По мнению чиновника Крым может стать новым рынком для никарагуанских продуктов, таких как кофе, какао, сигары, сахар, рыба, моллюски и ракообразные.

https://ria.ru/20210528/pmef-1734671106.html

https://ria.ru/20191225/1562822291.html

россия

никарагуа

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина кивико, лауреано ортега, георгий мурадов, никарагуа, республика крым, экономика