Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве
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Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве
МАНАГУА, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут в среду соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, сообщил советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо.
"Мы собираемся <...> работать над тем, чтобы в краткосрочной перспективе можно было установить связь с никарагуанскими компаниями, чтобы наладить деловые связи и начать торговлю между этим регионом и нашей страной", - заявил Ортега Мурильо по итогам встречи с делегацией высокого уровня Республики Крым, которая находится с визитом в центральноамериканской стране.
Делегацию Крыма на переговорах в Никарагуа возглавляет заместитель председателя совета министров региона Георгий Мурадов, в числе участников - министр финансов полуострова Ирина Кивико. С никарагуанской стороны, помимо Ортеги Мурильо, в переговорах приняли участие министр финансов и сопредседатель смешанной межправительственной комиссии Россия-Никарагуа Иван Акоста и министр промышленности и торговли Орландо Солорсано.
По словам Ортеги, который консультирует правительство в вопросах инвестиций, торговли и международного сотрудничества, двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом. Он отметил высокий уровень развития российского региона в сферах сельского хозяйства и туризма, а также реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии. По мнению чиновника Крым может стать новым рынком для никарагуанских продуктов, таких как кофе, какао, сигары, сахар, рыба, моллюски и ракообразные.
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