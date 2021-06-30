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Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве
Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 30.06.2021
Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве
Министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут в среду соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, сообщил... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:06
2021-06-30T09:06
россия
ирина кивико
лауреано ортега
георгий мурадов
никарагуа
республика крым
экономика
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МАНАГУА, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут в среду соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, сообщил советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо."Мы собираемся &lt;...&gt; работать над тем, чтобы в краткосрочной перспективе можно было установить связь с никарагуанскими компаниями, чтобы наладить деловые связи и начать торговлю между этим регионом и нашей страной", - заявил Ортега Мурильо по итогам встречи с делегацией высокого уровня Республики Крым, которая находится с визитом в центральноамериканской стране.Делегацию Крыма на переговорах в Никарагуа возглавляет заместитель председателя совета министров региона Георгий Мурадов, в числе участников - министр финансов полуострова Ирина Кивико. С никарагуанской стороны, помимо Ортеги Мурильо, в переговорах приняли участие министр финансов и сопредседатель смешанной межправительственной комиссии Россия-Никарагуа Иван Акоста и министр промышленности и торговли Орландо Солорсано.По словам Ортеги, который консультирует правительство в вопросах инвестиций, торговли и международного сотрудничества, двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом. Он отметил высокий уровень развития российского региона в сферах сельского хозяйства и туризма, а также реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии. По мнению чиновника Крым может стать новым рынком для никарагуанских продуктов, таких как кофе, какао, сигары, сахар, рыба, моллюски и ракообразные.
https://ria.ru/20210528/pmef-1734671106.html
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россия
никарагуа
республика крым
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россия, ирина кивико, лауреано ортега, георгий мурадов, никарагуа, республика крым, экономика
Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве
09:06 30.06.2021
 
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Отдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Никарагуа и Крым подпишут соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве

Читать ria.ru в
МАНАГУА, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа и совет министров Республики Крым подпишут в среду соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве, сообщил советник президента Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо.
"Мы собираемся <...> работать над тем, чтобы в краткосрочной перспективе можно было установить связь с никарагуанскими компаниями, чтобы наладить деловые связи и начать торговлю между этим регионом и нашей страной", - заявил Ортега Мурильо по итогам встречи с делегацией высокого уровня Республики Крым, которая находится с визитом в центральноамериканской стране.
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Делегацию Крыма на переговорах в Никарагуа возглавляет заместитель председателя совета министров региона Георгий Мурадов, в числе участников - министр финансов полуострова Ирина Кивико. С никарагуанской стороны, помимо Ортеги Мурильо, в переговорах приняли участие министр финансов и сопредседатель смешанной межправительственной комиссии Россия-Никарагуа Иван Акоста и министр промышленности и торговли Орландо Солорсано.
По словам Ортеги, который консультирует правительство в вопросах инвестиций, торговли и международного сотрудничества, двустороннее сотрудничество с Россией можно укрепить путем установления прямых торговых отношений с Крымом. Он отметил высокий уровень развития российского региона в сферах сельского хозяйства и туризма, а также реализацию проектов в области возобновляемых источников энергии. По мнению чиновника Крым может стать новым рынком для никарагуанских продуктов, таких как кофе, какао, сигары, сахар, рыба, моллюски и ракообразные.
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РоссияИрина КивикоЛауреано ОртегаГеоргий МурадовНикарагуаРеспублика КрымЭкономика
 
 
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