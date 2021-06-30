https://ria.ru/20210630/kravchuk-1739283580.html
Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу
Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу - РИА Новости, 30.06.2021
Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу
Вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:52
2021-06-30T17:52
2021-06-30T17:52
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид кравчук
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался, заявил в среду пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович.Во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце."Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука", - заявил Арестович в комментарии агентству УНН, отвечая на вопрос, рассматривают ли в офисе президента возможность замены Кравчука из-за перенесенной им операции.Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы, в январе исполнилось 87 лет.
https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737793696.html
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алексей арестович , ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире
Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу
В Киеве заявили, что замена Кравчука в контактной группе по Донбассу пока не рассматривается