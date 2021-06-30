https://ria.ru/20210630/kravchuk-1739283580.html

Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу

Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу - РИА Новости, 30.06.2021

Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу

Вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:52

2021-06-30T17:52

2021-06-30T17:52

алексей арестович

ситуация в днр и лнр

донбасс

леонид кравчук

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался, заявил в среду пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович.Во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что Леонид Кравчук перенес плановую операцию на сердце."Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука", - заявил Арестович в комментарии агентству УНН, отвечая на вопрос, рассматривают ли в офисе президента возможность замены Кравчука из-за перенесенной им операции.Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы, в январе исполнилось 87 лет.

https://ria.ru/20210620/kravchuk-1737793696.html

донбасс

киев

украина

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алексей арестович , ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид кравчук, киев, украина, в мире