https://ria.ru/20210630/kosmos-1739152087.html

Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс"

Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс" - РИА Новости, 30.06.2021

Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс"

Рогозин: пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" прошел штатно

2021-06-30T03:24

2021-06-30T03:24

2021-06-30T03:24

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" с космодрома Байконур прошел штатно.Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС) был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в ночь на среду."Пуск с Байконура штатно", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210620/astronavty-1737821880.html

https://ria.ru/20210620/kosmos-1737757713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин