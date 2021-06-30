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Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс"
Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс" - РИА Новости, 30.06.2021
Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс"
Рогозин: пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" прошел штатно
2021-06-30T03:24
2021-06-30T03:24
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" с космодрома Байконур прошел штатно.Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС) был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в ночь на среду."Пуск с Байконура штатно", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210620/astronavty-1737821880.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин
Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс"
03:24 30.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Рогозин заявил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" прошел штатно

Читать ria.ru в
Рогозин: пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" прошел штатно
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" с космодрома Байконур прошел штатно.
Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС) был запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в ночь на среду.
"Пуск с Байконура штатно", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Астронавт НАСА Шейн Кимброу во время продувки скафандра перед стартом космического корабля Союз МС-02 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
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