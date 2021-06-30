https://ria.ru/20210630/kosbi-1739310372.html

Суд в Пенсильвании отменил приговор актеру Биллу Косби

Суд в Пенсильвании отменил приговор актеру Биллу Косби - РИА Новости, 30.06.2021

Суд в Пенсильвании отменил приговор актеру Биллу Косби

Суд в Пенсильвании отменил приговор осужденному за сексуальное насилие 83-летнему комедийному актеру Биллу Косби, который провел за решеткой уже более двух лет, РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:59

2021-06-30T19:59

2021-06-30T20:40

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Суд в Пенсильвании отменил приговор осужденному за сексуальное насилие 83-летнему комедийному актеру Биллу Косби, который провел за решеткой уже более двух лет, он будет освобожден, сообщают местные СМИ.По решению высшей судебной инстанции штата, приговор был вынесен в нарушение соглашения, ранее достигнутого Косби с прокуратурой. Юридические нарушения были найдены в связи с привлечением к делу показаний Косби, которые, согласно законам штата, не могли учитываться при вынесении приговора, а также привлечении свидетелей, которые не могли давать показания по делу.Комедийный актер, некогда любимец всей Америки, ранее был приговорен в 10 годам тюремного заключения в начал отбывать наказание в 2018 году. 83-летний Косби был признан виновным в сексуальном насилии по отношению к Андреи Констанд в 2004 году. Женщина обвинила актера в том, что он напоил ее сильнодействующими препаратами и изнасиловал, аналогичные обвинения в адрес актера выдвигали еще десятки женщин, но у большинства из этих обвинений не было судебной перспективы из-за истечения срока давности. Актер заявлял, что не намерен пойти на публичное раскаяние и лучше предпочтет отбыть весь срок заключения.Адвокаты Косби пытались оспорить решение суда, однако в пересмотре приговора актеру ранее было отказано. Ему также отказали в условно-досрочном освобождении, последний раз такой запрос был отклонен в мае текущего года.

https://ria.ru/20210630/shetner-1739281478.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/kino-1739043734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, билл косби, пенсильвания, в мире