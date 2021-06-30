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https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739322607.html
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек - РИА Новости, 30.06.2021
В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек
Порядка 400 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области, тогда как в прошлом году, когда началась пандемия,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:35
2021-06-30T21:35
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
андрей воробьев
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 400 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области, тогда как в прошлом году, когда началась пандемия, этот показатель составлял 270 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.“Конечно, нагрузка тут для всех очевидна. У нас больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад... 250-270 ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 (аппаратов) ИВЛ, которые задействованы”, - сказал губернатор в эфире телеканала “Россия 24”.Также губернатор отметил, что коек для больных COVID-19 в регионе будет максимум 15,5 тысячи, сейчас их около 14 тысяч.Подмосковье находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции после Москвы и Петербурга. В среду в регионе выявлено 2 583 случаев COVID-19.
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В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек
21:35 30.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат для ИВЛ
Аппарат для ИВЛ - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек, в прошлом году было 270

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 400 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области, тогда как в прошлом году, когда началась пандемия, этот показатель составлял 270 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
“Конечно, нагрузка тут для всех очевидна. У нас больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад... 250-270 ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 (аппаратов) ИВЛ, которые задействованы”, - сказал губернатор в эфире телеканала “Россия 24”.
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Также губернатор отметил, что коек для больных COVID-19 в регионе будет максимум 15,5 тысячи, сейчас их около 14 тысяч.
Подмосковье находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции после Москвы и Петербурга. В среду в регионе выявлено 2 583 случаев COVID-19.
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