https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739322607.html

В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек

В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек - РИА Новости, 30.06.2021

В Подмосковье на аппаратах ИВЛ находятся почти 400 человек

Порядка 400 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области, тогда как в прошлом году, когда началась пандемия,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T21:35

2021-06-30T21:35

2021-06-30T21:35

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москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 400 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области, тогда как в прошлом году, когда началась пандемия, этот показатель составлял 270 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.“Конечно, нагрузка тут для всех очевидна. У нас больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад... 250-270 ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 (аппаратов) ИВЛ, которые задействованы”, - сказал губернатор в эфире телеканала “Россия 24”.Также губернатор отметил, что коек для больных COVID-19 в регионе будет максимум 15,5 тысячи, сейчас их около 14 тысяч.Подмосковье находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции после Москвы и Петербурга. В среду в регионе выявлено 2 583 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739316672.html

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москва

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2021

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