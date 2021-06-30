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В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов

В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов - РИА Новости, 30.06.2021

В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов

Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:36

2021-06-30T11:36

2021-06-30T11:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны 5574 человек, в Санкт-Петербурге - 1980, в Подмосковье - 1723.

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург