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В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов - РИА Новости, 30.06.2021
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов
Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:36
2021-06-30T11:36
2021-06-30T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны 5574 человек, в Санкт-Петербурге - 1980, в Подмосковье - 1723.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов
Оперштаб сообщил, что число выздоровевших после COVID-19 в России превысило пять миллионов