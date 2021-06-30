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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739184291.html
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов - РИА Новости, 30.06.2021
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов
Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:36
2021-06-30T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписаны 5574 человек, в Санкт-Петербурге - 1980, в Подмосковье - 1723.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило пять миллионов
11:36 30.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оперштаб сообщил, что число выздоровевших после COVID-19 в России превысило пять миллионов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 5 млн (5 000 393), за сутки выписаны 16 356 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 356 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 000 393", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 5574 человек, в Санкт-Петербурге - 1980, в Подмосковье - 1723.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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