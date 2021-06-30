https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739161328.html

Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса

Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса

Большинство привившихся от COVID-19 россиян согласны последовать рекомендации Минздрава и повторно пройти вакцинацию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T09:00

2021-06-30T09:00

2021-06-30T09:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689352_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_c6dfd3cd3194e764066c8bdec46f9052.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство привившихся от COVID-19 россиян согласны последовать рекомендации Минздрава и повторно пройти вакцинацию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей России. Согласно его результатам, более чем три четверти респондентов (78%) готовы к ревакцинации, при этом 43% заявили, что сделают это в любом случае.Не одобрили идею прививаться заново 22% опрошенных, а шесть процентов высказались категорически против.Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V". Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739151686.html

https://ria.ru/20210630/revaktsinatsiya-1739160170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество