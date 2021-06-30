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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739161328.html
Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса
Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса
Большинство привившихся от COVID-19 россиян согласны последовать рекомендации Минздрава и повторно пройти вакцинацию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:00
2021-06-30T09:50
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство привившихся от COVID-19 россиян согласны последовать рекомендации Минздрава и повторно пройти вакцинацию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей России. Согласно его результатам, более чем три четверти респондентов (78%) готовы к ревакцинации, при этом 43% заявили, что сделают это в любом случае.Не одобрили идею прививаться заново 22% опрошенных, а шесть процентов высказались категорически против.Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V". Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210630/vaktsinatsiya-1739151686.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Опрос показал отношение россиян к повторной вакцинации от коронавируса
09:00 30.06.2021 (обновлено: 09:50 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц российский препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Более 70% россиян выразили готовность пройти ревакцинацию от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Большинство привившихся от COVID-19 россиян согласны последовать рекомендации Минздрава и повторно пройти вакцинацию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей России. Согласно его результатам, более чем три четверти респондентов (78%) готовы к ревакцинации, при этом 43% заявили, что сделают это в любом случае.
У павильона Здоровая Москва в парке Музеон, где проходит вакцинация от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Не одобрили идею прививаться заново 22% опрошенных, а шесть процентов высказались категорически против.
Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V".
Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".
Вакцинация от COVID-19 в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 08:42
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