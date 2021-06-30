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Психолог рассказала, как выходить победителем из конфликтных ситуаций
Психолог рассказала, как выходить победителем из конфликтных ситуаций - РИА Новости, 30.06.2021
Психолог рассказала, как выходить победителем из конфликтных ситуаций
Яркое солнце, высокая температура воздуха и алкоголь часто провоцируют конфликты в курортных городах. Как можно "охладить" оппонента в споре, рассказала в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:09
2021-06-30T02:09
психолог
россия
курорт
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Яркое солнце, высокая температура воздуха и алкоголь часто провоцируют конфликты в курортных городах. Как можно "охладить" оппонента в споре, рассказала в интервью радио Sputnik конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак. Прежде всего, отметила она, отдыхающим нужно стараться быть максимально вежливыми с окружающими и с уважением относиться к местным порядкам, чтобы не давать повода для ссор и скандалов. По ее словам, если все же конфликт произошел, нужно постараться успокоить оппонента. Для этого можно использовать прием присоединения, чтобы с помощью правильной манипуляции снизить накал страстей. "Я бы рекомендовала здесь прием присоединения. То есть надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестает спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой прием поможет снизить градус конфликта", – считает Ирина Баржак. Психолог также посоветовала ни в коем случае не использовать во время выяснения отношений слово "успокойся" и его синонимы."Если вы понимаете, что человек возбужден, кричит и так далее, то самое ужасное, что ему можно сказать – это "успокойся". Это все равно, что подкинуть дров в костер. Любой синоним слова "успокойся" будет только провоцировать конфликт", – предостерегла Ирина Баржак в интервью радио Sputnik.
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психолог, россия, курорт, общество

Психолог рассказала, как выходить победителем из конфликтных ситуаций

02:09 30.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Яркое солнце, высокая температура воздуха и алкоголь часто провоцируют конфликты в курортных городах. Как можно "охладить" оппонента в споре, рассказала в интервью радио Sputnik конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак.
Прежде всего, отметила она, отдыхающим нужно стараться быть максимально вежливыми с окружающими и с уважением относиться к местным порядкам, чтобы не давать повода для ссор и скандалов.
"Ты приехал в другую страну или на территорию какой-либо республики и в ней есть свои правила. Мы не приходим в гости со своими порядками, соответственно стоит прислушаться к местным и вести себя деликатно по отношению к ним", – сказала Ирина Баржак.
По ее словам, если все же конфликт произошел, нужно постараться успокоить оппонента. Для этого можно использовать прием присоединения, чтобы с помощью правильной манипуляции снизить накал страстей.
"Я бы рекомендовала здесь прием присоединения. То есть надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестает спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой прием поможет снизить градус конфликта", – считает Ирина Баржак.
Психолог также посоветовала ни в коем случае не использовать во время выяснения отношений слово "успокойся" и его синонимы.
"Если вы понимаете, что человек возбужден, кричит и так далее, то самое ужасное, что ему можно сказать – это "успокойся". Это все равно, что подкинуть дров в костер. Любой синоним слова "успокойся" будет только провоцировать конфликт", – предостерегла Ирина Баржак в интервью радио Sputnik.
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