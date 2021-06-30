Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/komandirovochnye-1739155757.html
В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек - РИА Новости, 30.06.2021
В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
Командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T07:17
2021-06-30T07:17
россия
анатолий аксаков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").Он напомнил, что ранее российские власти решили отказаться от вложения средств ФНБ в доллары. "А вот командировочные, как правило, по-прежнему дают в долларах", - заметил Аксаков."Надо давать командировочные в валюте той страны, в которую ты едешь, по курсу ЦБ РФ. Например, едешь в Америку, бери доллары, а если в Великобританию, то фунты, в Германию - евро, в Китай – юани", - сказал депутат."Конечно, командировочные нужно выдавать в валюте той страны, куда ты едешь", - согласился в беседе с корреспондентом РИА Новости первый заместитель председателя комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР). Командировочные же в разные страны выдают в долларах просто потому, что так удобнее вести бухгалтерию, допускает он.Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.Это решение является вынужденным и связано с санкциями. На повседневной жизни россиян, обороте долларов в России и сбережениях людей оно никак не скажется, пояснял глава СП РФ Алексей Кудрин. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в июне заявил, что решение уйти доллара в ФНБ не означает отказа от использования этой валюты вообще.
https://ria.ru/20210627/otpusk-1738778742.html
https://ria.ru/20210623/otpusk-1738169159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий аксаков, общество
В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:17 30.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Анатолий Аксаков предложил давать командировочные в валюте той страны, в которую человек едет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").
Он напомнил, что ранее российские власти решили отказаться от вложения средств ФНБ в доллары. "А вот командировочные, как правило, по-прежнему дают в долларах", - заметил Аксаков.
"Надо давать командировочные в валюте той страны, в которую ты едешь, по курсу ЦБ РФ. Например, едешь в Америку, бери доллары, а если в Великобританию, то фунты, в Германию - евро, в Китай – юани", - сказал депутат.
"Конечно, командировочные нужно выдавать в валюте той страны, куда ты едешь", - согласился в беседе с корреспондентом РИА Новости первый заместитель председателя комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР). Командировочные же в разные страны выдают в долларах просто потому, что так удобнее вести бухгалтерию, допускает он.
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 08:36Туризм
Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска
Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
Это решение является вынужденным и связано с санкциями. На повседневной жизни россиян, обороте долларов в России и сбережениях людей оно никак не скажется, пояснял глава СП РФ Алексей Кудрин. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в июне заявил, что решение уйти доллара в ФНБ не означает отказа от использования этой валюты вообще.
Девушка отдыхает в бассейне - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 03:18
Специалист научила, как уйти в отпуск сразу на год
 
РоссияАнатолий АксаковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Глава ГИБДД назвал число штрафов, выписанных в 2021 году при помощи камер
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
Лента новостейМолния