https://ria.ru/20210630/komandirovochnye-1739155757.html

В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек

В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек - РИА Новости, 30.06.2021

В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек

Командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T07:17

2021-06-30T07:17

2021-06-30T07:17

россия

анатолий аксаков

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").Он напомнил, что ранее российские власти решили отказаться от вложения средств ФНБ в доллары. "А вот командировочные, как правило, по-прежнему дают в долларах", - заметил Аксаков."Надо давать командировочные в валюте той страны, в которую ты едешь, по курсу ЦБ РФ. Например, едешь в Америку, бери доллары, а если в Великобританию, то фунты, в Германию - евро, в Китай – юани", - сказал депутат."Конечно, командировочные нужно выдавать в валюте той страны, куда ты едешь", - согласился в беседе с корреспондентом РИА Новости первый заместитель председателя комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР). Командировочные же в разные страны выдают в долларах просто потому, что так удобнее вести бухгалтерию, допускает он.Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.Это решение является вынужденным и связано с санкциями. На повседневной жизни россиян, обороте долларов в России и сбережениях людей оно никак не скажется, пояснял глава СП РФ Алексей Кудрин. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в июне заявил, что решение уйти доллара в ФНБ не означает отказа от использования этой валюты вообще.

https://ria.ru/20210627/otpusk-1738778742.html

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россия, анатолий аксаков, общество