https://ria.ru/20210630/kndr-1739265257.html
В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19
В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021
В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:40
2021-06-30T16:40
2021-06-30T17:04
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 30 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ."ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ. Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" в рамках общенациональных противоэпидемических усилий, который порождает угрозу безопасности народа и страны.Агентство не уточнило, в чем заключался промах чиновников. Указав на "хроническую" безответственность и недееспособность высокопоставленных чиновников, Ким Чен Ын призвал партию повсеместно бороться с "идеологическими дефектами" и всевозможными негативными факторами, которые могут быть обнаружены у чиновников.
https://ria.ru/20210630/kndr-1739158345.html
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коронавирус covid-19, ким чен ын, воз, кндр (северная корея), в мире
В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19
16:40 30.06.2021 (обновлено: 17:04 30.06.2021)
По данным ВОЗ, в Северной Корее не зафиксировали ни одного случая COVID-19