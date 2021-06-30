https://ria.ru/20210630/kndr-1739265257.html

В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19

В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2021

В ВОЗ заявили, что в Северной Корее не зафиксировали случаев COVID-19

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:40

2021-06-30T16:40

2021-06-30T17:04

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ким чен ын

воз

кндр (северная корея)

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ЖЕНЕВА, 30 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая COVID-19, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ."ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ. Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на Втором расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" в рамках общенациональных противоэпидемических усилий, который порождает угрозу безопасности народа и страны.Агентство не уточнило, в чем заключался промах чиновников. Указав на "хроническую" безответственность и недееспособность высокопоставленных чиновников, Ким Чен Ын призвал партию повсеместно бороться с "идеологическими дефектами" и всевозможными негативными факторами, которые могут быть обнаружены у чиновников.

https://ria.ru/20210630/kndr-1739158345.html

https://ria.ru/20210630/kndr-1739201996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ким чен ын, воз, кндр (северная корея), в мире