https://ria.ru/20210630/klyuchi-1739256082.html

Губернатор Пермского края поручил ускорить в регионе выдачу жилья сиротам

Губернатор Пермского края поручил ускорить в регионе выдачу жилья сиротам - РИА Новости, 30.06.2021

Губернатор Пермского края поручил ускорить в регионе выдачу жилья сиротам

Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение главам муниципальных образований ускорить процесс предоставления жилья детям-сиротам, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:02

2021-06-30T16:02

2021-06-30T16:02

жилье

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение главам муниципальных образований ускорить процесс предоставления жилья детям-сиротам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В рамках заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов глава Пермского края Махонин раскритиковал работу территориальных органов власти в части выполнения в регионе обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам.По информации пресс-службы губернатора, в Пермском крае задача по обеспечению жильем детей-сирот решается по нескольким направлениям: приобретаются квартиры за счет средств регионального бюджета, предоставляются жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений. Губернатор Махонин поручил главам территорий, которые не справляются с выполнением задачи, пересмотреть подходы к работе: "Если дети-сироты отказываются от квартир в вашем муниципалитете, но хотят переехать в другой, нужно обсуждать этот вопрос с минсоцем края. Не исключено, что таким жителям можно будет предоставить сертификаты. При этом необходимо получать официальные отказы от жилья – это позволит двигать очередь, сокращать ее в территории. В случаях, если покупка жилья запланирована и срок сдачи дома близок, не надо ждать его ввода – закупки квартир можно объявлять уже сейчас. Это позволит ускорить процедуру и быстрее предоставить жилье получателям".По словам главы региона, не следует продолжать решать вопрос за счет покупки квартир на вторичном рынке. "С каждым годом дома продолжают стареть, и нужно строить новое жилье <…> Наша задача – создать для них комфортные условия для жизни в своих территориях. Мы ждем от вас любых инициатив и готовы оказывать поддержку из бюджета, чтобы в территориях строилось жилье", – резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20210624/bolnitsa-1738411026.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, дмитрий махонин, пермский край