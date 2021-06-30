https://ria.ru/20210630/klyuchi-1739256082.html
Губернатор Пермского края поручил ускорить в регионе выдачу жилья сиротам
Губернатор Пермского края поручил ускорить в регионе выдачу жилья сиротам - РИА Новости, 30.06.2021
Губернатор Пермского края поручил ускорить в регионе выдачу жилья сиротам
Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение главам муниципальных образований ускорить процесс предоставления жилья детям-сиротам, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:02
2021-06-30T16:02
2021-06-30T16:02
жилье
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение главам муниципальных образований ускорить процесс предоставления жилья детям-сиротам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В рамках заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов глава Пермского края Махонин раскритиковал работу территориальных органов власти в части выполнения в регионе обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам.По информации пресс-службы губернатора, в Пермском крае задача по обеспечению жильем детей-сирот решается по нескольким направлениям: приобретаются квартиры за счет средств регионального бюджета, предоставляются жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений. Губернатор Махонин поручил главам территорий, которые не справляются с выполнением задачи, пересмотреть подходы к работе: "Если дети-сироты отказываются от квартир в вашем муниципалитете, но хотят переехать в другой, нужно обсуждать этот вопрос с минсоцем края. Не исключено, что таким жителям можно будет предоставить сертификаты. При этом необходимо получать официальные отказы от жилья – это позволит двигать очередь, сокращать ее в территории. В случаях, если покупка жилья запланирована и срок сдачи дома близок, не надо ждать его ввода – закупки квартир можно объявлять уже сейчас. Это позволит ускорить процедуру и быстрее предоставить жилье получателям".По словам главы региона, не следует продолжать решать вопрос за счет покупки квартир на вторичном рынке. "С каждым годом дома продолжают стареть, и нужно строить новое жилье <…> Наша задача – создать для них комфортные условия для жизни в своих территориях. Мы ждем от вас любых инициатив и готовы оказывать поддержку из бюджета, чтобы в территориях строилось жилье", – резюмировал губернатор.
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жилье, дмитрий махонин, пермский край
ПЕРМЬ, 30 июн – РИА Новости.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин
дал поручение главам муниципальных образований ускорить процесс предоставления жилья детям-сиротам, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В рамках заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов глава Пермского края Махонин раскритиковал работу территориальных органов власти в части выполнения в регионе обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам.
"Мы ежегодно выделяем из краевого бюджета примерно 1 миллиард рублей для обеспечения жильем этой категории жителей, стараемся сокращать очередь на получение жилья <…> На календаре – середина года, но более двух десятков территорий на сегодня еще не приобрели ни одного помещения. Средства выделены, а результатов мы не видим. Муниципалитетам необходимо активизировать работу в этом направлении", – подчеркнул Махонин.
По информации пресс-службы губернатора, в Пермском крае задача по обеспечению жильем детей-сирот решается по нескольким направлениям: приобретаются квартиры за счет средств регионального бюджета, предоставляются жилищные сертификаты на приобретение жилых помещений.
"Всего в этом году планируется улучшить жилищные условия 860 граждан. Из предусмотренных денег 184 миллионов рублей направлено на предоставление жилищных сертификатов: с начала года ими уже обеспечены 158 детей-сирот. Еще 953,7 миллионов рублей предусмотрено на покупку 702 жилых помещений. За январь-май в 24 муниципалитетах края приобретено 146 квартир и комнат, что составляет порядка 21% от годового плана", – уточнили в пресс-службе.
Губернатор Махонин поручил главам территорий, которые не справляются с выполнением задачи, пересмотреть подходы к работе: "Если дети-сироты отказываются от квартир в вашем муниципалитете, но хотят переехать в другой, нужно обсуждать этот вопрос с минсоцем края. Не исключено, что таким жителям можно будет предоставить сертификаты. При этом необходимо получать официальные отказы от жилья – это позволит двигать очередь, сокращать ее в территории. В случаях, если покупка жилья запланирована и срок сдачи дома близок, не надо ждать его ввода – закупки квартир можно объявлять уже сейчас. Это позволит ускорить процедуру и быстрее предоставить жилье получателям".
По словам главы региона, не следует продолжать решать вопрос за счет покупки квартир на вторичном рынке. "С каждым годом дома продолжают стареть, и нужно строить новое жилье <…> Наша задача – создать для них комфортные условия для жизни в своих территориях. Мы ждем от вас любых инициатив и готовы оказывать поддержку из бюджета, чтобы в территориях строилось жилье", – резюмировал губернатор.