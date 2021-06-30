Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210630/khramy-1739315098.html
РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах
РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах - РИА Новости, 30.06.2021
РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T20:22
2021-06-30T20:22
религия и мировоззрение
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская патриархия
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_274a7934d734be9c53cde9d904ce9cd0.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их исполнение будет выборочно проверяться московским управлением патриархии."Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием, в том числе соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов). &lt;...&gt; Управление Московской Патриархии по городу Москве также будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах", - говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о профилактических мерах, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии.Управляющим московскими викариатствами, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также московским благочинным предписано взять исполнение патриаршего благословения под особый контроль, следует из циркуляра.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Власти Московской области приняли аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html
https://ria.ru/20210624/kod-1738484791.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a170581955584d6f8f2886820aeb580a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)
РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах
20:22 30.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСанитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах и монастырях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их исполнение будет выборочно проверяться московским управлением патриархии.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием, в том числе соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов). <...> Управление Московской Патриархии по городу Москве также будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах", - говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о профилактических мерах, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии.
Купола Верхоспасского собора Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 20:09Религия и мировоззрение
В Москве вакцинация священников остается добровольной, заявили в РПЦ
Управляющим московскими викариатствами, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также московским благочинным предписано взять исполнение патриаршего благословения под особый контроль, следует из циркуляра.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Власти Московской области приняли аналогичное решение.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
Объявление при входе в Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 18:21Религия и мировоззрение
В РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах для посещения храмов
 
Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская ПатриархияСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
Лента новостейМолния