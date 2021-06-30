https://ria.ru/20210630/khramy-1739315098.html

РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах

РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах - РИА Новости, 30.06.2021

РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в московских храмах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T20:22

2021-06-30T20:22

2021-06-30T20:22

религия и мировоззрение

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская патриархия

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил усилить меры предосторожности в московских храмах и монастырях в связи с ухудшением эпидобстановки, их исполнение будет выборочно проверяться московским управлением патриархии."Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием, в том числе соблюдением масочного режима (включая ношение маски священнослужителями при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов). <...> Управление Московской Патриархии по городу Москве также будет проводить выборочные проверки соблюдения предписанных мер в московских храмах", - говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о профилактических мерах, опубликованном в среду на сайте Московской городской епархии.Управляющим московскими викариатствами, председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, а также московским благочинным предписано взять исполнение патриаршего благословения под особый контроль, следует из циркуляра.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Власти Московской области приняли аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html

https://ria.ru/20210624/kod-1738484791.html

москва

московская область (подмосковье)

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)