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Археологи нашли около Херсонеса несколько погребений II века нашей эры

Археологи нашли около Херсонеса несколько погребений II века нашей эры - РИА Новости, 30.06.2021

Археологи нашли около Херсонеса несколько погребений II века нашей эры

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на месте бывшего южного пригорода... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:00

2021-06-30T13:00

2021-06-30T13:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа обнаружила на месте бывшего южного пригорода древнего Херсонеса несколько погребений в некрополе римского времени, сообщает пресс-служба института.По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьева, в Херсонесе проводятся масштабные работы. Найденные при раскопках артефакты, имеющие музейную ценность, уже отобраны для коллекции, которая будет передана в Херсонесский заповедник."Сейчас уже собрали уже больше 20 тысяч находок, из них уже более двух тысяч музейного значения. Хронологический диапазон очень широкий - от античности до XX века - там есть и Крымская война, и Великая Отечественная война, и Рим, и Средневековье - это насыпной грунт. Это завозной грунт - его брали на территории Севастополя, Херсонеса, чтобы выровнять территорию, сделать ровную площадку. Навезли грунт отовсюду, поэтому там перемешаны все эпохи, все народы и культуры. Мы убираем этот грунт, чтобы был чистый результат", - сказал Соловьев, слова которого приводятся в сообщении.По словам руководителя археологических работ Севастопольского госуниверситета Виктора Вахонеева, зафиксирована часть некрополя римского времени, предварительно, II века нашей эры, изучены четыре погребения."Два из них - это погребения детей, сделанные в грунтовых ямах с каменными обкладками и очень насыщенные инвентарем. В одном из погребений было больше 10 стеклянных сосудов бальзамария двух типов, два кувшинчика красного лака, пряслице с веретеном – возможно, здесь была погребена девочка, несколько монет. Во втором погребении обнаружены остатки бронзовых изделий с позолотой и одноручный кувшинчик, в нем монетка. В третьем погребении, предположительно, похоронена женщина с ребёнком на груди. Там же был фрагмент – возможно, зеркальце, кувшинчик, крышечка, несколько монет. Предварительно, учитывая типологический сравнительный логический анализ, мы предполагаем, что это второго века нашей эры эти могилы", - отметил он."Памятники интересные, они будут являться неотъемлемой частью того историко-архитектурного пространства, которое перед нами откроется на территории военных частей в соответствии с планами создания здесь историко-археологического парка. Открытие всех этих памятников имеет как историческое значение, так и значение для проектирования будущего историко-археологического пространства – конструктив и расположение будущих зданий будет диктоваться расположением найденных при раскопках памятников", - отметила заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева, слова которой приводятся в сообщении.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки в Херсонесе проводятся постоянно, 26 июня 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита.

https://ria.ru/20210625/khersones-1738381299.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, археология, херсонес, российская академия наук, юнеско