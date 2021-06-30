https://ria.ru/20210630/khakery-1739201867.html
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки - РИА Новости, 30.06.2021
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки
Хакеров из России обвинили в причастности к кибератакам на немецкую "критическую инфраструктуру и банковский сектор", сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:50
2021-06-30T12:50
2021-06-30T13:47
россия
германия
белоруссия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
БЕРЛИН, 30 июн — РИА Новости. Хакеров из России обвинили в причастности к кибератакам на немецкую "критическую инфраструктуру и банковский сектор", сообщает газета Bild со ссылкой на источники в секретной службе.Утверждается, что за атаками стоят "государственные российские хакеры из группы Fancy Bear". Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) подтвердила изданию информацию о нападениях. Доказательств в пользу этой версии при этом оно не привело.В качестве причин для кибератак источники издания приводят разные версии, включая "месть за санкции", а также попытки помешать давлению на руководство Белоруссии.Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://ria.ru/20210630/daniya-1739201032.html
россия
германия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, белоруссия, технологии, в мире
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки
12:50 30.06.2021 (обновлено: 13:47 30.06.2021)
Bild: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки и инфраструктуру