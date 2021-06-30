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СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки - РИА Новости, 30.06.2021
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки
Хакеров из России обвинили в причастности к кибератакам на немецкую "критическую инфраструктуру и банковский сектор", сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:50
2021-06-30T13:47
россия
германия
белоруссия
технологии
в мире
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БЕРЛИН, 30 июн — РИА Новости. Хакеров из России обвинили в причастности к кибератакам на немецкую "критическую инфраструктуру и банковский сектор", сообщает газета Bild со ссылкой на источники в секретной службе.Утверждается, что за атаками стоят "государственные российские хакеры из группы Fancy Bear". Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) подтвердила изданию информацию о нападениях. Доказательств в пользу этой версии при этом оно не привело.В качестве причин для кибератак источники издания приводят разные версии, включая "месть за санкции", а также попытки помешать давлению на руководство Белоруссии.Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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россия, германия, белоруссия, технологии, в мире
СМИ: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки
12:50 30.06.2021 (обновлено: 13:47 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Bild: российских хакеров обвинили в атаках на немецкие банки и инфраструктуру

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 июн — РИА Новости. Хакеров из России обвинили в причастности к кибератакам на немецкую "критическую инфраструктуру и банковский сектор", сообщает газета Bild со ссылкой на источники в секретной службе.
Утверждается, что за атаками стоят "государственные российские хакеры из группы Fancy Bear". Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) подтвердила изданию информацию о нападениях.
Доказательств в пользу этой версии при этом оно не привело.
В качестве причин для кибератак источники издания приводят разные версии, включая "месть за санкции", а также попытки помешать давлению на руководство Белоруссии.
Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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