https://ria.ru/20210630/intsident-1739211158.html

Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны

Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны - РИА Новости, 30.06.2021

Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны

Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:05

2021-06-30T14:05

2021-06-30T14:05

инцидент с британским эсминцем у крыма

черное море

нато

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

великобритания

сша

безопасность

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти из неё победителем, заявил в среду в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.Глава государства также прокомментировал военно-морские учения стран НАТО Sea Breeze, которые проходят в украинской части Чёрного моря."Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам", - отметил Путин.Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20210629/intsident-1739127489.html

черное море

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, черное море, нато, владимир путин, великобритания, сша, безопасность