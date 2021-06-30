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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/intsident-1739211158.html
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны - РИА Новости, 30.06.2021
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:05
2021-06-30T14:05
инцидент с британским эсминцем у крыма
черное море
нато
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
великобритания
сша
безопасность
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти из неё победителем, заявил в среду в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.Глава государства также прокомментировал военно-морские учения стран НАТО Sea Breeze, которые проходят в украинской части Чёрного моря."Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам", - отметил Путин.Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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инцидент с британским эсминцем у крыма, черное море, нато, владимир путин, великобритания, сша, безопасность
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
14:05 30.06.2021
 
© REUTERS / Sergey SmolentsevБританский эсминец Defender в порту Одессы
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© REUTERS / Sergey Smolentsev

Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Провокация США и Великобритании в российских территориальных водах не могла бы привести к третьей мировой войне, поскольку Запад понимает, что не сможет выйти из неё победителем, заявил в среду в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.
"Даже если мы бы потопили этот корабль (Defender - ред.), мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде - это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", - сказал Путин.
Глава государства также прокомментировал военно-морские учения стран НАТО Sea Breeze, которые проходят в украинской части Чёрного моря.
"Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам", - отметил Путин.
Фрегат Нидерландов двигается в сторону Керченского пролива. Кадры Минобороны
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Минобороны раскрыло обстоятельства инцидента с нидерландским кораблем
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Инцидент с британским эсминцем у КрымаЧерное мореНАТОВладимир ПутинВеликобританияСШАБезопасность
 
 
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