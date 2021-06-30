https://ria.ru/20210630/gosduma-1739267516.html

В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве

В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве - РИА Новости, 30.06.2021

В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о русских как нацменьшинстве, предположив, что дипломат забыл заглянуть в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:48

2021-06-30T16:48

2021-06-30T16:48

россия

дмитрий кулеба

руслан бальбек

мид украины

госдума рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eae4b45445235adc7845e54eae44b69.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о русских как нацменьшинстве, предположив, что дипломат забыл заглянуть в результаты переписи населения.Ранее Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом."Вихри враждебные веют в голове главного дипломата Украины. То он в кулуарах истории заблудился, теперь в итоги переписи населения забыл заглянуть. Его послушать - так русские на Украине появились только после майдана, а до этого времени на Украине про них никто не слышал. Прискорбно, что такая заблудшая овечка назначена главным дипломатом Украины. Но мы живём в эпоху, когда первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол. Вот так и выходят на сцену Кулебы и прочие фальсификаторы, которых майдановская пена вынесла во власть", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат также отметил, что в Европе коренными считаются народы, "которые жили на территории на период образования существующих границ государства и сформировались как народ на данной территории исторического проживания".

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, мид украины, госдума рф, украина, в мире