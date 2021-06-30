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В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве
В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве - РИА Новости, 30.06.2021
В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о русских как нацменьшинстве, предположив, что дипломат забыл заглянуть в... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:48
2021-06-30T16:48
2021-06-30T16:48
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о русских как нацменьшинстве, предположив, что дипломат забыл заглянуть в результаты переписи населения.Ранее Кулеба заявил, что русские являются национальным меньшинством в стране, но не могут считаться коренным народом."Вихри враждебные веют в голове главного дипломата Украины. То он в кулуарах истории заблудился, теперь в итоги переписи населения забыл заглянуть. Его послушать - так русские на Украине появились только после майдана, а до этого времени на Украине про них никто не слышал. Прискорбно, что такая заблудшая овечка назначена главным дипломатом Украины. Но мы живём в эпоху, когда первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол. Вот так и выходят на сцену Кулебы и прочие фальсификаторы, которых майдановская пена вынесла во власть", - сказал Бальбек РИА Новости.Депутат также отметил, что в Европе коренными считаются народы, "которые жили на территории на период образования существующих границ государства и сформировались как народ на данной территории исторического проживания".
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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, мид украины, госдума рф, украина, в мире
В Госдуме ответили на слова Кулебы о русских как нацменьшинстве
Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова главы МИД Украины о русских как нацменьшинстве