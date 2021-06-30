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МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт
МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт - РИА Новости, 30.06.2021
МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт
Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:38
2021-06-30T19:53
мид германии
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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов, и выразило сожаление этим решением, отметив, что оно ведет к дальнейшей международной изоляции республики."Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменом в Белоруссии. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности", - заявили в МИД ФРГ.Представитель ведомства отметил, что обе организации на протяжении десятилетий вносили вклад в выстраивание "культурных и академических мостов" между Германией, Европой и Белоруссией."Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских академиков, деятелей культуры и заинтересованных людей вступали в контакт и обмен с их немецкими партнерами. Эта работа сблизила Германию и Белоруссию на общественном и культурном уровне", - добавили в МИД.Ведомство подчеркнуло, что правительство ФРГ продолжит работать над тем, чтобы культурное и общественное сотрудничество двух стран продолжалось в будущем. "Германия и Европейский союз стоят на стороне белорусского народа и поддерживают его выступление за стремление к учету их базовых политических прав. Мы вновь требуем, чтобы белорусские ведомства вступили в серьезный и инклюзивный национальный диалог и учли легитимные требования протестного движения", - заключил представитель МИД ФРГ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/sanktsii-1737847918.html
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мид германии, белоруссия, в мире
МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт
19:38 30.06.2021 (обновлено: 19:53 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт и службу академобменов

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов, и выразило сожаление этим решением, отметив, что оно ведет к дальнейшей международной изоляции республики.
"Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменом в Белоруссии. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности", - заявили в МИД ФРГ.
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Представитель ведомства отметил, что обе организации на протяжении десятилетий вносили вклад в выстраивание "культурных и академических мостов" между Германией, Европой и Белоруссией.
"Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских академиков, деятелей культуры и заинтересованных людей вступали в контакт и обмен с их немецкими партнерами. Эта работа сблизила Германию и Белоруссию на общественном и культурном уровне", - добавили в МИД.
Ведомство подчеркнуло, что правительство ФРГ продолжит работать над тем, чтобы культурное и общественное сотрудничество двух стран продолжалось в будущем. "Германия и Европейский союз стоят на стороне белорусского народа и поддерживают его выступление за стремление к учету их базовых политических прав. Мы вновь требуем, чтобы белорусские ведомства вступили в серьезный и инклюзивный национальный диалог и учли легитимные требования протестного движения", - заключил представитель МИД ФРГ.
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