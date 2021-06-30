https://ria.ru/20210630/gete-1739305531.html

МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт

МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт - РИА Новости, 30.06.2021

МИД Германии сообщил о требовании Белоруссии закрыть Гете-институт

Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:38

2021-06-30T19:38

2021-06-30T19:53

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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов, и выразило сожаление этим решением, отметив, что оно ведет к дальнейшей международной изоляции республики."Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменом в Белоруссии. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Белоруссии. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности", - заявили в МИД ФРГ.Представитель ведомства отметил, что обе организации на протяжении десятилетий вносили вклад в выстраивание "культурных и академических мостов" между Германией, Европой и Белоруссией."Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских академиков, деятелей культуры и заинтересованных людей вступали в контакт и обмен с их немецкими партнерами. Эта работа сблизила Германию и Белоруссию на общественном и культурном уровне", - добавили в МИД.Ведомство подчеркнуло, что правительство ФРГ продолжит работать над тем, чтобы культурное и общественное сотрудничество двух стран продолжалось в будущем. "Германия и Европейский союз стоят на стороне белорусского народа и поддерживают его выступление за стремление к учету их базовых политических прав. Мы вновь требуем, чтобы белорусские ведомства вступили в серьезный и инклюзивный национальный диалог и учли легитимные требования протестного движения", - заключил представитель МИД ФРГ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/sanktsii-1737847918.html

https://ria.ru/20210630/belorussiya-1739150883.html

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мид германии, белоруссия, в мире