https://ria.ru/20210630/gazifikatsiya-1739227510.html
Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии
Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.06.2021
Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин пообещал жительнице Карачаево-Черкесии поговорить с главой республики насчет газификации частных домов в регионе, подчеркнув,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:29
2021-06-30T14:29
2021-06-30T16:58
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал жительнице Карачаево-Черкесии поговорить с главой республики насчет газификации частных домов в регионе, подчеркнув, что это должно быть бесплатно.В ходе прямой линии жительница Карачаево-Черкесии попросила президента помочь с газификацией участков в городе Усть-Джегуты. Женщина рассказала, что местные власти ссылаются на то, что на газификацию нет средств, а для жителей это слишком дорого."Мы поразбираемся, я с руководителем республики поговорю на этот счет. Но чтобы вы знали, и все остальные граждане знали: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно, или за счет "Газпрома", или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике", - сказал президент в ходе прямой линии.Он также пообещал помочь 70-летней жительнице Свердловской области, которая пожаловалась на то, что ее дом до сих пор не подключен к газу, несмотря на многочисленные обращения. Она также отметила, что недалеко от ее дома расположена дача мэра, которая уже подключена к газу.Президент попросил предоставить ему контакты женщины, чтобы помочь женщине, и пошутил: "Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html
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"Труба должна быть подведена бесплатно» — Путин о газификации в регионах
"И к вашему домовладению должна быть подведена труба бесплатно» — Путин о газификации в регионах
2021-06-30T14:29
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PT0M19S
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жкх, прямая линия с владимиром путиным, газпром, владимир путин, свердловская область, усть-джегута, общество
Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии
14:29 30.06.2021 (обновлено: 16:58 30.06.2021)
Путин пообещал разобраться с газификацией частных домов в Карачаево-Черкесии