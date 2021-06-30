https://ria.ru/20210630/gazifikatsiya-1739227510.html

Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии

Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 30.06.2021

Путин пообещал разобраться с газификацией домов в Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин пообещал жительнице Карачаево-Черкесии поговорить с главой республики насчет газификации частных домов в регионе, подчеркнув,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:29

2021-06-30T14:29

2021-06-30T16:58

прямая линия с владимиром путиным — 2021

жкх

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал жительнице Карачаево-Черкесии поговорить с главой республики насчет газификации частных домов в регионе, подчеркнув, что это должно быть бесплатно.В ходе прямой линии жительница Карачаево-Черкесии попросила президента помочь с газификацией участков в городе Усть-Джегуты. Женщина рассказала, что местные власти ссылаются на то, что на газификацию нет средств, а для жителей это слишком дорого."Мы поразбираемся, я с руководителем республики поговорю на этот счет. Но чтобы вы знали, и все остальные граждане знали: от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно, или за счет "Газпрома", или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике", - сказал президент в ходе прямой линии.Он также пообещал помочь 70-летней жительнице Свердловской области, которая пожаловалась на то, что ее дом до сих пор не подключен к газу, несмотря на многочисленные обращения. Она также отметила, что недалеко от ее дома расположена дача мэра, которая уже подключена к газу.Президент попросил предоставить ему контакты женщины, чтобы помочь женщине, и пошутил: "Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210630/gaz-1739225179.html

https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html

свердловская область

усть-джегута

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"Труба должна быть подведена бесплатно» — Путин о газификации в регионах "И к вашему домовладению должна быть подведена труба бесплатно» — Путин о газификации в регионах 2021-06-30T14:29 true PT0M19S

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