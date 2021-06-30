https://ria.ru/20210630/gadot-1739181246.html

Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз

Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз - РИА Новости, 30.06.2021

Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз

Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:38

2021-06-30T11:38

2021-06-30T11:38

культура

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галь гадот

дети

семья

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.Актриса поделилась с подписчиками семейным фото. На снимке Гадот в окружении близких — рядом с ней ее муж Ярон Версано и их дочери — девятилетняя Альма, четырехлетняя Майя и новорожденная малышка, которую назвали Даниэллой. "Я так благодарна и счастлива (и еще очень устала). Мы все рады приветствовать Даниэллу в нашей семье", — подписала кадр Гадот. "Какая милашка! Фото славно целебное. И Даниэлла — такое красивое имя", "Даниэлла, добро пожаловать в этот мир! Мы уже тебя любим!", "Вы такая красивая семья", "Чудо-мама. Мои поздравления!" — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210603/karaulova-1735487147.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, дети, семья