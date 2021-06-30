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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз
Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз - РИА Новости, 30.06.2021
Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз
Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T11:38
2021-06-30T11:38
культура
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
дети
семья
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.Актриса поделилась с подписчиками семейным фото. На снимке Гадот в окружении близких — рядом с ней ее муж Ярон Версано и их дочери — девятилетняя Альма, четырехлетняя Майя и новорожденная малышка, которую назвали Даниэллой. "Я так благодарна и счастлива (и еще очень устала). Мы все рады приветствовать Даниэллу в нашей семье", — подписала кадр Гадот. "Какая милашка! Фото славно целебное. И Даниэлла — такое красивое имя", "Даниэлла, добро пожаловать в этот мир! Мы уже тебя любим!", "Вы такая красивая семья", "Чудо-мама. Мои поздравления!" — отреагировали пользователи.
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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, дети, семья

Звезда "Чудо-женщины" стала мамой в третий раз

11:38 30.06.2021
 
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionЗвезда фильм "Чудо-женщина" Галь Гадот
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Актриса поделилась с подписчиками семейным фото. На снимке Гадот в окружении близких — рядом с ней ее муж Ярон Версано и их дочери — девятилетняя Альма, четырехлетняя Майя и новорожденная малышка, которую назвали Даниэллой.
"Я так благодарна и счастлива (и еще очень устала). Мы все рады приветствовать Даниэллу в нашей семье", — подписала кадр Гадот.
"Какая милашка! Фото славно целебное. И Даниэлла — такое красивое имя", "Даниэлла, добро пожаловать в этот мир! Мы уже тебя любим!", "Вы такая красивая семья", "Чудо-мама. Мои поздравления!" — отреагировали пользователи.
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