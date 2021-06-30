https://ria.ru/20210630/flot-1739263109.html

Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане

Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане - РИА Новости, 30.06.2021

Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил начальник отдела информационного обеспечения... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:33

2021-06-30T16:33

2021-06-30T18:53

россия

николай воскресенский (флот)

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

армия

безопасность

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, капитан первого ранга Николай Воскресенский.Корабли в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг", награжденного орденом Нахимова, и фрегата "Маршал Шапошников" отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в акватории Тихого океана. Для этого на крейсере "Варяг" задействовали зенитно-ракетные комплексы "Оса" и различные артиллерийские установки. Ракета "Осы" поразила мишень, имитирующую малоразмерный корабль.По словам Воскресенского, целью учений была проверка надежности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.

https://ria.ru/20210624/flot-1738306098.html

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россия, николай воскресенский (флот), тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, армия, безопасность