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Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане
Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане - РИА Новости, 30.06.2021
Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил начальник отдела информационного обеспечения... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:33
2021-06-30T18:53
россия
николай воскресенский (флот)
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
армия
безопасность
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, капитан первого ранга Николай Воскресенский.Корабли в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг", награжденного орденом Нахимова, и фрегата "Маршал Шапошников" отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в акватории Тихого океана. Для этого на крейсере "Варяг" задействовали зенитно-ракетные комплексы "Оса" и различные артиллерийские установки. Ракета "Осы" поразила мишень, имитирующую малоразмерный корабль.По словам Воскресенского, целью учений была проверка надежности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.
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россия, николай воскресенский (флот), тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, армия, безопасность
Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане
16:33 30.06.2021 (обновлено: 18:53 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРепетиция военно-морского парада во Владивостоке
Репетиция военно-морского парада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота провели учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, капитан первого ранга Николай Воскресенский.
Корабли в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг", награжденного орденом Нахимова, и фрегата "Маршал Шапошников" отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в акватории Тихого океана.
Для этого на крейсере "Варяг" задействовали зенитно-ракетные комплексы "Оса" и различные артиллерийские установки. Ракета "Осы" поразила мишень, имитирующую малоразмерный корабль.
По словам Воскресенского, целью учений была проверка надежности работы корабельного оружия в условиях жаркого климата.
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 08:00
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РоссияНиколай Воскресенский (флот)Тихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииАрмияБезопасность
 
 
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