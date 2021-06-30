Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210630/finansirovanie-1739248653.html
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО - РИА Новости, 30.06.2021
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО
Около 60 миллионов рублей получат некоммерческие организации Вологодской области на реализацию общественно полезных проектов в текущем году - это в два раза... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:37
2021-06-30T15:37
вологодская область
россия
сзфо
вологодская область
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
ВОЛОГДА, 30 июн — РИА Новости. Около 60 миллионов рублей получат некоммерческие организации Вологодской области на реализацию общественно полезных проектов в текущем году - это в два раза больше прошлогоднего объема финансирования, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Мы приняли решение в этом году увеличить объем средств на поддержку НКО из областного бюджета в два раза. Фонд президентских грантов также выделил 30 миллионов рублей. Уверен, с такой поддержкой еще больше граждан смогут реализовать свои идеи", - отметил губернатор. По данным областного департамента внутренней политики, средний объем субсидии, выделяемой некоммерческой организации, составляет 250 тысяч рублей. Основными направлениями проектов НКО по-прежнему остаются социальная адаптация инвалидов, патриотическое и гражданское воспитание, поддержка пожилых людей. Всего за семь лет действия программы поддержки НКО общественники региона получили свыше 172 миллионов рублей из областного бюджета и свыше 500 миллионов рублей – из федеральных фондов. По объему средств софинансирования Вологодская область занимает 16 место в России и второе место в СЗФО.
https://ria.ru/20210625/sotssfera-1738579615.html
россия
сзфо
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сзфо, вологодская область, олег кувшинников

Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО

15:37 30.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 30 июн — РИА Новости. Около 60 миллионов рублей получат некоммерческие организации Вологодской области на реализацию общественно полезных проектов в текущем году - это в два раза больше прошлогоднего объема финансирования, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Мы приняли решение в этом году увеличить объем средств на поддержку НКО из областного бюджета в два раза. Фонд президентских грантов также выделил 30 миллионов рублей. Уверен, с такой поддержкой еще больше граждан смогут реализовать свои идеи", - отметил губернатор.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 12:45Вологодская область
На соцсферу Никольского района Вологодчины выделят средства
По данным областного департамента внутренней политики, средний объем субсидии, выделяемой некоммерческой организации, составляет 250 тысяч рублей. Основными направлениями проектов НКО по-прежнему остаются социальная адаптация инвалидов, патриотическое и гражданское воспитание, поддержка пожилых людей. Всего за семь лет действия программы поддержки НКО общественники региона получили свыше 172 миллионов рублей из областного бюджета и свыше 500 миллионов рублей – из федеральных фондов. По объему средств софинансирования Вологодская область занимает 16 место в России и второе место в СЗФО.
 
Вологодская областьРоссияСЗФОВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
Лента новостейМолния