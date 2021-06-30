https://ria.ru/20210630/finansirovanie-1739248653.html
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО - РИА Новости, 30.06.2021
Власти Вологодчины увеличили вдвое финансовую поддержку региональных НКО
Около 60 миллионов рублей получат некоммерческие организации Вологодской области на реализацию общественно полезных проектов в текущем году - это в два раза... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:37
2021-06-30T15:37
2021-06-30T15:37
вологодская область
россия
сзфо
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 30 июн — РИА Новости. Около 60 миллионов рублей получат некоммерческие организации Вологодской области на реализацию общественно полезных проектов в текущем году - это в два раза больше прошлогоднего объема финансирования, сообщил губернатор Олег Кувшинников."Мы приняли решение в этом году увеличить объем средств на поддержку НКО из областного бюджета в два раза. Фонд президентских грантов также выделил 30 миллионов рублей. Уверен, с такой поддержкой еще больше граждан смогут реализовать свои идеи", - отметил губернатор. По данным областного департамента внутренней политики, средний объем субсидии, выделяемой некоммерческой организации, составляет 250 тысяч рублей. Основными направлениями проектов НКО по-прежнему остаются социальная адаптация инвалидов, патриотическое и гражданское воспитание, поддержка пожилых людей. Всего за семь лет действия программы поддержки НКО общественники региона получили свыше 172 миллионов рублей из областного бюджета и свыше 500 миллионов рублей – из федеральных фондов. По объему средств софинансирования Вологодская область занимает 16 место в России и второе место в СЗФО.
https://ria.ru/20210625/sotssfera-1738579615.html
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россия, сзфо, вологодская область, олег кувшинников