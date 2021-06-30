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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/feyki-1739255478.html
Роскомнадзор заблокировал 19 страниц, генерирующих фальшивые QR-коды
Роскомнадзор заблокировал 19 страниц, генерирующих фальшивые QR-коды - РИА Новости, 30.06.2021
Роскомнадзор заблокировал 19 страниц, генерирующих фальшивые QR-коды
Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, ограничил доступ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:59
2021-06-30T17:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, ограничил доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", - сообщили в ведомстве.В Роскомнадзоре напомнили, что президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям."Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет", - добавили в пресс-службе.В свою очередь, продолжили в ведомстве, распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
https://ria.ru/20210629/moshennichestvo-1739048476.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/roskomnadzor-1739167279.html
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коронавирус в россии, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Роскомнадзор заблокировал 19 страниц, генерирующих фальшивые QR-коды
15:59 30.06.2021 (обновлено: 17:15 30.06.2021)
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu

Роскомнадзор удалил 19 страниц, генерирующих фальшивые QR-коды для посещения кафе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор в 2021 году заблокировал или удалил 227 интернет-страниц с фейками, в том числе по продаже сертификатов о вакцинации, кроме того, ограничил доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Всего в 2021 году заблокировано или удалено 227 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от COVID-19. Также на основании требования Генпрокуратуры России ограничен доступ к 19 ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды для посещения общественных мест", - сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре напомнили, что президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
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"Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет", - добавили в пресс-службе.
В свою очередь, продолжили в ведомстве, распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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