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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/fermer-1739228416.html
В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру
В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру - РИА Новости, 30.06.2021
В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно решить вопрос с выделением в аренду земли фермеру, обратившемуся на прямую линию с президентом России,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:33
2021-06-30T15:09
махмуд-али калиматов
владимир путин
республика ингушетия
экономика
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно решить вопрос с выделением в аренду земли фермеру, обратившемуся на прямую линию с президентом России, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Ранее на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступила просьба от занимающегося селекционным овцеводством жителя Назрани Исраила Мурзабекова, который просил помочь с выделением ему в аренду земельного участка."По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения", - приводит пресс-служба слова Калиматова.Он также отметил, что Мурзабеков во время прямой линии с президентом затронул важный для региона вопрос. "В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству уделяют и будут уделять особое внимание. В последние годы при непосредственной помощи федерального центра нам удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории республики субъектов отрасли, в частности, перезапустить простаивавшие долгое время кошары", - сказал глава региона.По его словам, власти республики уже закупили около 5 тысяч голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тысячи составил приплод. На конец первого квартала поголовье крупного рогатого в хозяйствах региона выросло на 2,1%, овец и коз – на 32,7%."Работу эту мы продолжим и усилим поддержку начинаний наших жителей, которые трудятся на земле и каждый на своем месте вносят значительный вклад в развитие агропрома региона и страны в целом", - подчеркнул Калиматов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739203711.html
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махмуд-али калиматов, владимир путин, республика ингушетия, экономика, прямая линия с владимиром путиным
В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру
14:33 30.06.2021 (обновлено: 15:09 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно решить вопрос с выделением в аренду земли фермеру, обратившемуся на прямую линию с президентом России, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Ранее на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступила просьба от занимающегося селекционным овцеводством жителя Назрани Исраила Мурзабекова, который просил помочь с выделением ему в аренду земельного участка.
"По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения", - приводит пресс-служба слова Калиматова.
Он также отметил, что Мурзабеков во время прямой линии с президентом затронул важный для региона вопрос. "В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству уделяют и будут уделять особое внимание. В последние годы при непосредственной помощи федерального центра нам удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории республики субъектов отрасли, в частности, перезапустить простаивавшие долгое время кошары", - сказал глава региона.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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По его словам, власти республики уже закупили около 5 тысяч голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тысячи составил приплод. На конец первого квартала поголовье крупного рогатого в хозяйствах региона выросло на 2,1%, овец и коз – на 32,7%.
"Работу эту мы продолжим и усилим поддержку начинаний наших жителей, которые трудятся на земле и каждый на своем месте вносят значительный вклад в развитие агропрома региона и страны в целом", - подчеркнул Калиматов.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Махмуд-Али КалиматовВладимир ПутинРеспублика ИнгушетияЭкономикаПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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