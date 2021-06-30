https://ria.ru/20210630/fermer-1739228416.html

В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру

В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру - РИА Новости, 30.06.2021

В Ингушетии пообещали помочь обратившемуся к Путину фермеру

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно решить вопрос с выделением в аренду земли фермеру, обратившемуся на прямую линию с президентом России,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:33

2021-06-30T14:33

2021-06-30T15:09

махмуд-али калиматов

владимир путин

республика ингушетия

экономика

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пообещал оперативно решить вопрос с выделением в аренду земли фермеру, обратившемуся на прямую линию с президентом России, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Ранее на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступила просьба от занимающегося селекционным овцеводством жителя Назрани Исраила Мурзабекова, который просил помочь с выделением ему в аренду земельного участка."По моему поручению к заявителю уже отправлена группа специалистов во главе с первым вице-премьером Ингушетии, его вопрос будет изучен, и будут приняты меры для его оперативного решения", - приводит пресс-служба слова Калиматова.Он также отметил, что Мурзабеков во время прямой линии с президентом затронул важный для региона вопрос. "В Ингушетии, преимущественно аграрной республике, сельскому хозяйству уделяют и будут уделять особое внимание. В последние годы при непосредственной помощи федерального центра нам удалось значительно повысить рентабельность хозяйствующих на территории республики субъектов отрасли, в частности, перезапустить простаивавшие долгое время кошары", - сказал глава региона.По его словам, власти республики уже закупили около 5 тысяч голов мелкого рогатого скота тушинской и гиссарской пород, еще 2 тысячи составил приплод. На конец первого квартала поголовье крупного рогатого в хозяйствах региона выросло на 2,1%, овец и коз – на 32,7%."Работу эту мы продолжим и усилим поддержку начинаний наших жителей, которые трудятся на земле и каждый на своем месте вносят значительный вклад в развитие агропрома региона и страны в целом", - подчеркнул Калиматов.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20210630/putin-1739203711.html

https://ria.ru/20210630/sanktsii-1739231153.html

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махмуд-али калиматов, владимир путин, республика ингушетия, экономика, прямая линия с владимиром путиным